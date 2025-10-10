Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

N.Phan

Bí thư Thành ủy TP HCM nhắc nhở công tác chuẩn bị đại hội phải thật kỹ lưỡng và toàn diện để bảo đảm đại hội diễn ra thành công tốt đẹp

Ngày 9-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM - cùng đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM; các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội…

Theo Báo SGGP, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra khu vực hội trường chính, các khu vực bố trí phòng thảo luận tổ và các khu triển lãm phục vụ đại hội. Đoàn công tác cũng gặp gỡ, động viên lực lượng tham gia phục vụ đại hội.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực triển lãm không gian số. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TP HCM và đoàn công tác cũng làm việc với các tiểu ban, các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TP HCM nhắc nhở công tác chuẩn bị đại hội phải thật kỹ lưỡng và toàn diện để bảo đảm đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Bí thư Thành ủy TP HCM chia sẻ, theo đánh giá chung của Trung ương, khâu chuẩn bị đại hội của TP HCM trước mắt được đánh giá cao, như việc TP HCM chuẩn bị tổ chức chuyến tham quan vào ngày 12-10 cho các đại biểu chính thức; tổ chức phản hồi, truyền tải không khí chung từ các điểm cầu về đại hội.

Dự kiến, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I diễn ra từ ngày 13 đến 15-10. Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM đã thông báo triệu tập 550 đại biểu tham dự đại hội, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ. Sáng 13-10, đại biểu sẽ tham dự đại hội phiên trù bị. Cả ngày 14-10 và buổi sáng 15-10, đại biểu tham dự đại hội phiên chính thức và bế mạc.

Điểm mới của đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với 4 điểm cầu, gồm: điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TP HCM và 3 điểm cầu tại khu vực Bình Dương cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Đặc khu Côn Đảo, qua đó phản ánh tâm tư, ý kiến của người dân để gửi đến đại hội. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo