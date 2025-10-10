Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

Ngày 9-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM - cùng đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM; các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội…

Theo Báo SGGP, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra khu vực hội trường chính, các khu vực bố trí phòng thảo luận tổ và các khu triển lãm phục vụ đại hội. Đoàn công tác cũng gặp gỡ, động viên lực lượng tham gia phục vụ đại hội.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực triển lãm không gian số. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TP HCM và đoàn công tác cũng làm việc với các tiểu ban, các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TP HCM nhắc nhở công tác chuẩn bị đại hội phải thật kỹ lưỡng và toàn diện để bảo đảm đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Bí thư Thành ủy TP HCM chia sẻ, theo đánh giá chung của Trung ương, khâu chuẩn bị đại hội của TP HCM trước mắt được đánh giá cao, như việc TP HCM chuẩn bị tổ chức chuyến tham quan vào ngày 12-10 cho các đại biểu chính thức; tổ chức phản hồi, truyền tải không khí chung từ các điểm cầu về đại hội.

Dự kiến, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I diễn ra từ ngày 13 đến 15-10. Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM đã thông báo triệu tập 550 đại biểu tham dự đại hội, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ. Sáng 13-10, đại biểu sẽ tham dự đại hội phiên trù bị. Cả ngày 14-10 và buổi sáng 15-10, đại biểu tham dự đại hội phiên chính thức và bế mạc.

Điểm mới của đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với 4 điểm cầu, gồm: điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TP HCM và 3 điểm cầu tại khu vực Bình Dương cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Đặc khu Côn Đảo, qua đó phản ánh tâm tư, ý kiến của người dân để gửi đến đại hội.