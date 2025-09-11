HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Kiểm tra lán trại công trường, phát hiện việc trả ma túy thay tiền công lao động

Tr.Đức

(NLĐO)- Đối tượng cầm đầu đã cung cấp ma túy cho công nhân sử dụng như một hình thức trả công thay tiền mặt.

Ngày 11-9, Công an phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh), lực lượng an ninh cơ sở và các đơn vị chức năng liên quan trực tiếp kiểm tra, test nhanh ma túy đối với các công nhân trong khu lán trại tại công trường thi công trong Khu công nghiệp Amata thuộc thôn Sông Khoai 3, phường Hiệp Hòa, qua đó phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy.

Kiểm tra lán trại công trường, phát hiện việc trả ma túy thay tiền công lao động- Ảnh 1.

Công an phường Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành khám xét tại lán trại công nhân

Lực lượng chức năng đã kiểm tra lưu trú kết hợp test nhanh với ma túy cho hơn 100 công nhân, lao động tỉnh ngoài đang sinh hoạt tại 5 lán trại công trường thi công, phát hiện 29 trường hợp có kết quả dương tính với heroin.

Quá trình đấu tranh với các trường hợp dương tính với ma túy và khám xét lán trại, tổ công tác phát hiện 4 "tép" ma túy tại giường ngủ của T.A.K. (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn Nậm Chậu, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) và 2 gói giấy bạc chứa ma túy trên vách xà ngang của L.V.N. (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại phố Co Hả, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định T.V.T. (SN 1979, hộ khẩu thường trú thôn Vĩnh Thuận, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng đưa ma túy cho T.A.K. và L.V.N. để phát cho các công nhân sử dụng thay tiền công lao động.

Hiện, Công an phường Hiệp Hòa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Tặng quà sinh nhật bằng ma tuý, Dung "Thà" trả giá đắt

Tặng quà sinh nhật bằng ma tuý, Dung "Thà" trả giá đắt

(NLĐO) - Mặc dù có tiền án, Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung "Thà") không lấy đó là bài học, cần được cảnh tỉnh mà vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc cao hơn các bị cáo khác

Công nhân khai chủ thầu xây dựng trả lương bằng ma tuý

(NLĐO)- Qua lời khai ban đầu người làm trong 1 công trường đang xây dựng ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho thấy được chủ thầu xây dựng trả công bằng ma tuý để sử dụng thay vì bằng tiền.

Cựu thượng úy công an bày kế tống người vào tù bằng ma tuý để nhận 1 tỉ đồng

(NLĐO)- Đang công tác tại Bộ Công an, Nguyễn Thị Vững thoả thuận cho người khác đi tù bằng cách đưa ma tuý vào xe của nạn nhân rồi báo công an để nhận 1 tỉ đồng.

