Thời sự Xã hội

Kiểm tra nhà trọ ở Lái Thiêu, test nhanh ma túy phát hiện 2 người dương tính

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Kiểm tra đột xuất khu nhà trọ, Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy, lập hồ sơ xử lý

Ngày 23-3, Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) cho biết vừa triển khai đợt cao điểm kiểm tra, rà soát người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm tệ nạn này.

Kiểm tra ma túy tại khu trọ Lái Thiêu phát hiện 2 trường hợp dương tính - Ảnh 1.

Công an phường Lái Thiêu test nhanh ma túy lưu động tại khu vực đông lao động tự do. Ảnh: CA

Trước đó, tối 21-3, lực lượng công an phường phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất tại những khu vực tập trung đông lao động tự do, khu nhà trọ có nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Tại đây, tổ công tác tiến hành test nhanh ma túy đối với 7 trường hợp, quá trình thực hiện bảo đảm đúng quy trình, khách quan.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy và đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Công an phường Lái Thiêu, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, phấn đấu 100% đối tượng thuộc diện quản lý và các trường hợp nghi vấn đều được xét nghiệm sàng lọc. Đồng thời, công an tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát biến động nhân khẩu.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng tạo sức răn đe, góp phần giữ vững an ninh trật tự, hướng tới xây dựng địa bàn phường Lái Thiêu không ma túy.

