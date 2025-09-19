HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kiểm tra, xác minh tình trạng "cát tặc" lộng hành ở cửa sông Văn Úc

Tr.Đức

(NLĐO)- Lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã vào cuộc kiểm tra, xác minh tình trạng "cát tặc" lộng hành tại cửa sông Văn Úc...

Ngày 18-9, đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Hùng Thắng và xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) nhằm nắm bắt tình hình khai thác cát trái phép tại khu vực cửa sông Văn Úc.

Kiểm tra, xác minh tình trạng "cát tặc" lộng hành ở cửa sông Văn Úc- Ảnh 1.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng làm việc với lãnh đạo UBND xã Kiến Hải về tình trạng khai thác cát tại khu vực cửa sông Văn Úc

Trước đó, dư luận xã hội phản ánh về tình trạng "cát tặc" ngang nhiên hoạt động cả ngày lẫn đêm trên vùng biển Hải Phòng, đặc biệt tại khu vực cửa sông Văn Úc, thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Kiến Hải (huyện Kiến Thụy cũ) và xã Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng cũ).

Theo Đồn biên phòng Đoàn Xá, hiện khu vực cửa sông này có 8 mỏ cát được cấp phép, trong đó 7 mỏ đang khai thác.

Gần đây, an ninh trật tự ở bãi triều ven biển Văn Úc diễn biến phức tạp với nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Điển hình, giữa tháng 9-2025, lực lượng biên phòng đã bắt giữ phương tiện thủy do Nguyễn Văn Phi (người địa phương) điều khiển, chở theo 11 đối tượng cùng hung khí. Vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng thụ lý.

Theo Đồn biên phòng Vinh Quang, chiều 14-9, tại khu vực bãi triều cạn, hai nhóm người đã xảy ra xô xát khiến 3 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Một số đối tượng liên quan hiện đã bỏ trốn và đang bị cơ quan chức năng truy bắt.

Tại buổi làm việc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng đề nghị UBND xã Hùng Thắng và xã Kiến Hải phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng trong công tác kiểm soát trên biển và đất liền. Đồng thời, xây dựng kế hoạch liên ngành cấp xã để giám sát chặt hoạt động của các mỏ cát được cấp phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn khai thác trái phép, không để hình thành "cát cứ" gây mất an ninh trật tự.

Đại tá Bùi Xuân Thắng cũng yêu cầu lực lượng biên phòng bám sát địa bàn, duy trì tuần tra kiểm soát, phối hợp cùng công an và chính quyền nhằm phòng ngừa, xử lý vi phạm.

Được biết, ngày 18-9, Công an TP Hải Phòng cũng đã cử các tổ thuộc các phòng nghiệp vụ trực thuộc về khu vực cửa sông Văn Úc để phối hợp với chính quyền xã Hùng Thắng và xã Kiến Hải và lực lượng bộ đội biên phòng kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến tình trạng "cát tặc" lộng hành, khai thác khoáng sản tại cửa sông Văn Úc.

Tin liên quan

TP HCM: Xử lý "cát tặc" không có vùng cấm, không có ngoại lệ

TP HCM: Xử lý "cát tặc" không có vùng cấm, không có ngoại lệ

(NLĐO) - Công an TP HCM vừa có kế hoạch tổng kiểm soát các tàu, thuyền có gắn thiết bị bơm, hút cát.

Công an tỉnh Kiên Giang sẽ “hóa trang” để bắt… cát tặc

(NLĐO) – Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn trong quá trình tuần tra, kiểm soát

Một doanh nghiệp ở Thanh Hóa cấp thuyền cho "cát tặc" hút cát trái phép

(NLĐO)- Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, nhóm "cát tặc" trên sông Chu (Thanh Hóa) khai nhận được doanh nghiệp cấp thuyền, thiết bị để khai thác cát

cát tặc lộng hành diễn biến phức tạp khai thác cát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo