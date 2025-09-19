Ngày 18-9, đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Hùng Thắng và xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) nhằm nắm bắt tình hình khai thác cát trái phép tại khu vực cửa sông Văn Úc.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng làm việc với lãnh đạo UBND xã Kiến Hải về tình trạng khai thác cát tại khu vực cửa sông Văn Úc

Trước đó, dư luận xã hội phản ánh về tình trạng "cát tặc" ngang nhiên hoạt động cả ngày lẫn đêm trên vùng biển Hải Phòng, đặc biệt tại khu vực cửa sông Văn Úc, thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Kiến Hải (huyện Kiến Thụy cũ) và xã Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng cũ).

Theo Đồn biên phòng Đoàn Xá, hiện khu vực cửa sông này có 8 mỏ cát được cấp phép, trong đó 7 mỏ đang khai thác.

Gần đây, an ninh trật tự ở bãi triều ven biển Văn Úc diễn biến phức tạp với nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Điển hình, giữa tháng 9-2025, lực lượng biên phòng đã bắt giữ phương tiện thủy do Nguyễn Văn Phi (người địa phương) điều khiển, chở theo 11 đối tượng cùng hung khí. Vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng thụ lý.

Theo Đồn biên phòng Vinh Quang, chiều 14-9, tại khu vực bãi triều cạn, hai nhóm người đã xảy ra xô xát khiến 3 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Một số đối tượng liên quan hiện đã bỏ trốn và đang bị cơ quan chức năng truy bắt.

Tại buổi làm việc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng đề nghị UBND xã Hùng Thắng và xã Kiến Hải phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng trong công tác kiểm soát trên biển và đất liền. Đồng thời, xây dựng kế hoạch liên ngành cấp xã để giám sát chặt hoạt động của các mỏ cát được cấp phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn khai thác trái phép, không để hình thành "cát cứ" gây mất an ninh trật tự.

Đại tá Bùi Xuân Thắng cũng yêu cầu lực lượng biên phòng bám sát địa bàn, duy trì tuần tra kiểm soát, phối hợp cùng công an và chính quyền nhằm phòng ngừa, xử lý vi phạm.

Được biết, ngày 18-9, Công an TP Hải Phòng cũng đã cử các tổ thuộc các phòng nghiệp vụ trực thuộc về khu vực cửa sông Văn Úc để phối hợp với chính quyền xã Hùng Thắng và xã Kiến Hải và lực lượng bộ đội biên phòng kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến tình trạng "cát tặc" lộng hành, khai thác khoáng sản tại cửa sông Văn Úc.