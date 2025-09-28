Kiên cường nơi đầu sóng

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển đảo từ Cù Lao Xanh (Gia Lai) đến cửa Định An (Vĩnh Long), bao gồm cả quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam. Đây là khu vực rộng lớn, khắc nghiệt về khí hậu, phức tạp về hoạt động kinh tế, thương mại và tiềm ẩn nhiều yếu tố an ninh.

Giáo dục tư tưởng là nền tảng

Những năm gần đây, tình trạng tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, các đơn vị cơ sở của Vùng Cảnh sát biển 3 đóng quân phân tán, phải thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển với trang bị còn hạn chế. Áp lực tâm lý, cường độ công việc lớn là thử thách thường trực với mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xác định: Để xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại thì yếu tố nền tảng chính là giữ vững tư tưởng, kỷ luật và bản lĩnh chính trị. Các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch hành động của từng đơn vị đều dành trọng tâm cho công tác giáo dục pháp luật, quản lý kỷ luật.

Ở mỗi kỳ sinh hoạt, các tổ chức Đảng không chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm mà còn bổ sung, điều chỉnh kịp thời nội dung giáo dục pháp luật, kết hợp chặt chẽ với định hướng tư tưởng. Những buổi thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị định kỳ trở thành diễn đàn để chiến sĩ nắm bắt tình hình, tháo gỡ vướng mắc tâm lý, nâng cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm.

"Những chuyến công tác dài ngày trên biển luôn thử thách sức khỏe, tinh thần tập thể. Nhưng nhờ sinh hoạt chính trị - pháp luật đều đặn, chúng tôi giữ được bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần gắn bó đồng đội" - trung úy Vũ Trường Giang, tàu CSB 8021, chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 luôn nêu cao tinh thần huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: ĐỨC ĐỊNH

Sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm

Không dừng lại ở hình thức tuyên truyền truyền thống, Vùng Cảnh sát biển 3 chủ động sáng tạo nhiều cách làm mới. Những cuộc thi tìm hiểu pháp luật qua sân khấu hóa, báo tường, tiểu phẩm văn nghệ; các phong trào như "Mỗi ngày học một điều luật"… đã biến những quy định khô khan thành hoạt động gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu.

Với chiến sĩ trẻ, các diễn đàn, tọa đàm chuyên đề trở thành không gian để chia sẻ tâm tư, rèn kỹ năng sống, tăng cường ý thức kỷ luật. Trong điều kiện làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, mạng xã hội và các sản phẩm truyền thông số được tận dụng để chuyển tải sinh động kiến thức pháp luật, giúp chiến sĩ cập nhật thông tin nhanh chóng.

Công tác tuyên truyền còn lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng. Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" tại 6 tỉnh, thành ven biển thu hút hàng ngàn học sinh tham gia, khơi dậy tình yêu biển đảo, ý thức chủ quyền trong thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, các chiến sĩ Cảnh sát biển luôn kết hợp tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền pháp luật cho ngư dân; duy trì mô hình "Cán bộ 4 cùng với bộ đội" (cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm, cùng chia sẻ), củng cố tình quân - dân gắn bó.

Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - khẳng định trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xác định tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục pháp luật, quản lý kỷ luật trong toàn lực lượng. Trọng tâm là kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có năng lực, phẩm chất; duy trì nền nếp chính quy; gắn công tác giáo dục với kiểm tra, giám sát thực chất.

Với sự quyết tâm đó, Vùng Cảnh sát biển 3 từng bước xây dựng lực lượng "vững mạnh toàn diện - mẫu mực, tiêu biểu", bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật nghiêm minh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nâng lương, thăng quân hàm cho quân nhân chuyên nghiệp Ngày 25-9, tại TP HCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm cho đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện cơ quan quân lực quản lý, đợt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025). Đại tá Nguyễn Minh Khánh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3 - chủ trì hội nghị. Trong đợt này, toàn bộ quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện xét duyệt của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đều được nâng bậc lương, thăng quân hàm; trong đó, nhiều quân nhân trực tiếp tham gia và phục vụ nhiệm vụ A50, A80 được thăng một bậc quân hàm. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến bền bỉ của các quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Minh Khánh khẳng định việc nâng lương, thăng quân hàm dịp này thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những đóng góp của lực lượng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển. Mỗi quân nhân chuyên nghiệp cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương chấp hành kỷ luật, giỏi chuyên môn, không ngừng rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".



