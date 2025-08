Kiên định lập trường, tuyệt đối trung thành

Ngày 4-8, Bộ Công an chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Công an nhân dân (CAND) phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới".

Tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, có bài tham luận với chủ đề "Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới".

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, 80 năm qua, các thế hệ CAND vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sống, chiến đấu theo lý tưởng cách mạng "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình"; đã chiến đấu mưu trí, dũng cảm, kiên cường, giành thắng lợi trong đấu tranh chống lại âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm khác. "Những chiến công xuất sắc, truyền thống tốt đẹp đã trở thành trang sử vẻ vang, di sản kinh nghiệm quý báu, vô giá của CAND Việt Nam" - Bộ trưởng khẳng định.

Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá, trong gần 40 năm đổi mới, lực lượng CAND luôn chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương đối nội, đối ngoại và bảo về an ninh, trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng...

Tuy nhiên, Đại tướng Lương Tam Quang cũng cho biết nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tăng cường hoạt động "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa" công an... với những âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng công khai, trực diện hơn.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ hiện đại về con người, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình công an 3 cấp, theo đúng định hướng "Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở". Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; hoàn thiện mô hình hành chính phục vụ trong quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Cuối cùng, tăng cường tiềm lực an ninh quốc gia; gia tăng đóng góp duy trì hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Đóng góp tham luận đến hội thảo, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bản lĩnh chính trị của QĐND và CAND đã được phát huy cao độ, là yếu tố cơ bản, căn cốt, bao trùm để bồi đắp, giữ vững và lan tỏa phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", phẩm chất người CAND.

Đối với CAND, bản lĩnh chính trị được thể hiện ở sự kiên định lập trường, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.