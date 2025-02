Kiên Giang tăng cường thu hút du khách

- theo công bố của nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com về Giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 13.

Đây là lần đầu tiên Kiên Giang xuất hiện trong bảng xếp hạng này, tiếp nối thành công của Ninh Bình - điểm đến duy nhất của Việt Nam từng lọt vào danh sách Traveller Review Awards năm 2023.

Theo đại diện Booking.com, Kiên Giang chinh phục du khách quốc tế không chỉ nhờ cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, nhất là những bãi biển hoang sơ tại Phú Quốc, mà còn bởi sự thân thiện và hiếu khách của người dân địa phương. Cảnh quan đa dạng, hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú, cùng những trải nghiệm văn hóa truyền thống và ẩm thực đặc sắc tạo nên sức hút riêng biệt cho vùng đất này.

Kiên Giang có nhiều cảnh quan thiên nhiên cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn đa dạng

Để đạt danh hiệu từ Traveller Review Awards, các điểm đến phải có ít nhất 200 cơ sở lưu trú đoạt giải với điểm đánh giá trung bình từ 8/10 trở lên. Điểm số này được tổng hợp từ các bài đánh giá chân thực của du khách từng trải nghiệm dịch vụ, giúp bảo đảm tính khách quan.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết tỉnh có nhiều lợi thế so với những điểm đến khác, như khí hậu nhiệt đới ấm áp, dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế và bản sắc văn hóa độc đáo. Hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng, dịch vụ vui chơi - giải trí phong phú, kết nối hàng không thuận tiện giúp đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Ngoài việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, ngành du lịch Kiên Giang còn đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế, bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cho du khách.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, năm 2024, tỉnh đã đón hơn 9,8 triệu lượt khách, tăng 15,6% so với năm trước, với tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 25.100 tỉ đồng. Trong năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu thu hút 11,05 triệu lượt khách và tổng thu từ du lịch dự kiến đạt 28.500 tỉ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu ngành du lịch tiếp tục đề xuất những giải pháp đột phá nhằm phát triển bền vững. Một trong những định hướng là xây dựng và triển khai đề án phát triển du lịch đêm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng TP Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh việc được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới là niềm tự hào không chỉ của tỉnh mà còn của Việt Nam. Thành tựu này mở ra nhiều cơ hội để thu hút du khách quốc tế, góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam.

Với thông điệp "hiếu khách - an toàn - chuyên nghiệp - thân thiện", ngành du lịch Kiên Giang sẽ tiếp tục chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ; phát triển các sản phẩm mới lạ, đặc trưng nhằm thu hút thêm du khách. Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cũng sẽ được tổ chức để thúc đẩy du lịch trong năm 2025.