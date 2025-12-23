Kiến nghị áp dụng hệ số lương khởi điểm từ 2,67 đối với bác sĩ mới ra trường

Trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Thái Nguyên đã gửi kiến nghị đề nghị xem xét áp dụng hệ số lương khởi điểm 2,67 đối với bác sĩ học 6 năm (đại học chính quy) mới ra trường.

Cần chính sách đãi ngộ phù hợp cho ngành y

Theo cử tri, ngành y là lĩnh vực đặc thù, yêu cầu đầu vào cao, khối lượng kiến thức và thực hành lớn. Thời gian đào tạo và rèn luyện để trở thành bác sĩ đủ điều kiện hành nghề tối thiểu khoảng 8 năm. Trong khi hiện nay bác sĩ tốt nghiệp 6 năm chỉ hưởng hệ số lương 2,34, tương đương nhiều ngành nghề khác có thời gian đào tạo 4 năm.

Cử tri đề nghị áp dụng hệ số lương khởi điểm từ 2,67 đối với bác sĩ

Từ thực tế trên, cử tri đề nghị Chính phủ sớm ban hành chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp đối với cán bộ y tế nhằm khuyến khích sinh viên theo học ngành y, đồng thời động viên đội ngũ bác sĩ đang công tác.

Bên cạnh việc điều chỉnh hệ số lương, cử tri cũng kiến nghị có chính sách đãi ngộ, thu hút và giữ chân sinh viên ngành y, dược, góp phần bảo đảm nguồn nhân lực y tế lâu dài.

Xem xét hệ số 2,67 trong tổng thể chính sách tiền lương

Phản hồi kiến nghị, Bộ Y tế cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, trong đó xác định nghề y là nghề đặc biệt, cần được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ theo cơ chế đặc thù.

Đồng thời, quy định bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp khi tuyển dụng, thay vì bậc 1 như trước đây.

Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định về: Mức lương khởi điểm; Phụ cấp ưu đãi nghề; Chính sách thu hút, giữ chân sinh viên ngành y, dược và đội ngũ cán bộ y tế.

Theo Bộ Y tế, việc cụ thể hóa mức hệ số lương khởi điểm, bao gồm phương án tương đương hệ số 2,67 đối với bác sĩ đào tạo 6 năm, sẽ được xem xét trên cơ sở tổng thể chính sách tiền lương, khả năng cân đối ngân sách và lộ trình cải cách tiền lương của Nhà nước.

Tóm lại, Bộ Y tế sẽ phối hợp các bộ nghiên cứu chính sách tiền lương đối với đội ngũ ngành y, dược. Việc điều chỉnh trên cơ sở tổng thể chính sách tiền lương, lộ trình cải cách tiền lương và cân đối ngân sách.



