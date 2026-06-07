HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Kiến nghị áp dụng mức giá chung cho điện sinh khối

N.Hải

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ

Nội dung là kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế phát triển điện sinh khối từ các nhà máy đường.

Theo hiệp hội, dù Quy hoạch điện VIII xác định ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó có điện sinh khối nhưng lĩnh vực này đang phát triển chậm và chưa theo kịp xu hướng chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải ròng bằng 0 trên thế giới.

Đáng chú ý, các dự án trong ngành vẫn gặp nhiều khó khăn do cơ chế giá điện và chính sách vận hành chưa phù hợp. Do đó, để thúc đẩy phát triển điện sinh khối, VSSA đề xuất giữ thời hạn hợp đồng mua bán điện là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại; duy trì cơ chế giá điện hỗ trợ, quy đổi thanh toán theo USD và bảo đảm trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án đã đầu tư.

Hiệp hội cũng kiến nghị bãi bỏ quy định phân chia dự án điện sinh khối thành hai nhóm như hiện nay, thay vào đó áp dụng một mức giá thống nhất cho tất cả dự án điện sinh khối, tương đương 8,47 US cent/KWh.

Theo VSSA, nếu đề xuất này được chấp thuận, lượng điện sinh khối từ các nhà máy đường có thể tăng tối thiểu gấp đôi mà không cần đầu tư thêm công suất mới, qua đó bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống và nâng cao hiệu quả sản xuất của ngành mía đường.

Đối với các dự án triển khai sau khi Luật Điện lực 2024 có hiệu lực, hiệp hội đề xuất bỏ cơ chế giá trần hiện nay, thay bằng khung giá tối thiểu tương đương 8,47 US cent/KWh nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng điện sinh khối trong nước. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo