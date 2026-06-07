Kiến nghị áp dụng mức giá chung cho điện sinh khối

Nội dung là kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế phát triển điện sinh khối từ các nhà máy đường.

Theo hiệp hội, dù Quy hoạch điện VIII xác định ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó có điện sinh khối nhưng lĩnh vực này đang phát triển chậm và chưa theo kịp xu hướng chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải ròng bằng 0 trên thế giới.

Đáng chú ý, các dự án trong ngành vẫn gặp nhiều khó khăn do cơ chế giá điện và chính sách vận hành chưa phù hợp. Do đó, để thúc đẩy phát triển điện sinh khối, VSSA đề xuất giữ thời hạn hợp đồng mua bán điện là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại; duy trì cơ chế giá điện hỗ trợ, quy đổi thanh toán theo USD và bảo đảm trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án đã đầu tư.

Hiệp hội cũng kiến nghị bãi bỏ quy định phân chia dự án điện sinh khối thành hai nhóm như hiện nay, thay vào đó áp dụng một mức giá thống nhất cho tất cả dự án điện sinh khối, tương đương 8,47 US cent/KWh.

Theo VSSA, nếu đề xuất này được chấp thuận, lượng điện sinh khối từ các nhà máy đường có thể tăng tối thiểu gấp đôi mà không cần đầu tư thêm công suất mới, qua đó bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống và nâng cao hiệu quả sản xuất của ngành mía đường.

Đối với các dự án triển khai sau khi Luật Điện lực 2024 có hiệu lực, hiệp hội đề xuất bỏ cơ chế giá trần hiện nay, thay bằng khung giá tối thiểu tương đương 8,47 US cent/KWh nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng điện sinh khối trong nước.