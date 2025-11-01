Kiến nghị chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao chậm tiến độ hơn 10 năm sang PVN

Thanh tra Chính phủ (TTCP) ngày 31-10 đã công bố Kết luận thanh tra dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Ngoại giao (Trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao). Dự án này được xây dựng ở đường Lê Quang Đạo, TP Hà Nội.

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: Hữu Hưng

Cơ quan thanh tra đã chuyển 5 vụ việc liên quan đến dự án này sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, theo TTCP, việc để dự án dừng thi công (theo từng giai đoạn) và kéo dài hơn 10 năm gây lãng phí số vốn Nhà nước đã chi cho dự án hơn 4.000 tỉ đồng.

Về khó khăn vướng mắc và kiến nghị hướng xử lý, TTCP cho biết tại Báo cáo số 4859/BC-BNG ngày 31-7-2025 báo cáo dự án đầu tư xây dựng phục vụ thanh tra, Bộ Ngoại giao kiến nghị cho phép dừng chủ trương đầu tư và cho cơ chế xử lý các vướng mắc, tồn đọng của dự án về xử lý vật tư, thiết bị tồn kho, chấm dứt, thanh lý hợp đồng để quyết toán vốn đầu tư công đã đầu tư vào dự án đến thời điểm dừng thực hiện (kể cả giá trị thực hiện dở dang), qua đó xác định giá trị tài sản công hình thành sau đầu tư, làm căn cứ điều chuyển sang cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN).

Bộ Ngoại giao cũng kiến nghị Khởi động lại Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát việc điều chuyển Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao sang PVN. Đồng thời, kiến nghị cho phép Bộ Ngoại giao nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền phương án lập dự án đầu tư xây dựng Trụ sở mới của Bộ Ngoại giao tại một địa điểm phù hợp.

Tuy nhiên, theo TTCP, khi lập dự án đầu tư, Bộ Ngoại giao đã xác định dự án có các hạng mục đặc biệt và khi trình điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, bổ sung thêm Trung tâm lưu trữ là hạng mục đặc biệt.

Trong tổng mức đầu tư điều chỉnh từ 3.484 tỉ đồng lên 6.988 tỉ đồng, có nhiều nội dung phát sinh do tính chất đặc thù của công trình 1.584,3 tỉ đồng (mặc dù chưa có tài liệu chứng minh). Mặt khác, dự án còn nhiều vướng mắc như đã nêu tại kết luận thanh tra, cần phải được kiểm toán để xác định chính xác giá trị dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư làm căn cứ tiếp tục thực hiện dự án.

Do đó, việc điều chuyển dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao cho các cơ quan, tổ chức Nhà nước cần tính đến các yếu tố này để đảm bảo không gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Tổng TTCP đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tổ chức kiểm điểm để xử lý trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ liên quan đến các thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ban quản lý dự án, Cục Quản trị - Tài vụ, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị (theo từng thời kỳ) có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm.

Cơ quan thanh tra kiến nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán việc lập dự toán tổng mức đầu tư để làm căn cứ tiếp tục thực hiện và quyết toán dự án. TTCP cũng chuyển kết luận đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý theo thẩm quyền.