Kiến nghị đặc biệt về khủng hoảng khí hậu

Theo tờ The Guardian, Ủy ban độc lập Toàn châu Âu về biến đổi khí hậu do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) triệu tập đã kết luận rằng khủng hoảng khí hậu là mối đe dọa toàn cầu đối với sức khỏe. Vì vậy, hội đồng quy tụ các chuyên gia hàng đầu thế giới này đồng thời kiến nghị WHO nên tuyên bố đây là "tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế" (PHEIC), tức tương tự đại dịch COVID-19 (2020-2023) hay dịch đậu mùa khỉ (2022-2023).

Báo cáo cho biết khủng hoảng khí hậu đã làm các bệnh truyền nhiễm do côn trùng như sốt xuất huyết và chikungunya, lây lan rộng trên thế giới, song song đó là những tác động tiêu cực khác đến sức khỏe do thời tiết cực đoan, sự nóng lên toàn cầu, mất an ninh lương thực và ô nhiễm không khí. Điều này khiến một cơ chế như PHEIC trở nên cấp bách.

Báo cáo này sẽ được trình lên các bộ trưởng châu Âu vào ngày 17-5, trước khi Đại hội đồng Y tế thế giới của WHO khai mạc vào ngày 18-5. Ông Katrín Jakobsdóttir, cựu thủ tướng Iceland kiêm Chủ tịch ủy ban, nói: "Khủng hoảng khí hậu có thể không phải là đại dịch nhưng nó vẫn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng, đe dọa sức khỏe và sự sống còn của nhân loại. Nếu chúng ta không hành động nhanh chóng và toàn diện hơn, sẽ có thêm hàng triệu người có thể chết hoặc phải đối mặt những căn bệnh làm thay đổi cuộc sống".

Người dân sơ tán bằng thuyền trong trận lũ lụt ở TP Tần Châu, Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây - Trung Quốc ngày 27-4. Ảnh: TÂN HOA XÃ/AP

Giáo sư về biến đổi môi trường và y tế công cộng Andrew Haines từ Trường Y học nhiệt đới và vệ sinh London (Anh), cố vấn khoa học chính của ủy ban, cho biết WHO đã thừa nhận biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe toàn cầu và điều họ yêu cầu là một bước tiến xa hơn nữa. "Nếu chúng ta tiếp tục phát thải với tốc độ hiện tại, các rủi ro đối với sức khỏe của cả thế hệ hiện tại và tương lai sẽ gia tăng, bao gồm nhiều người bị đau ốm và tử vong hơn do nắng nóng gay gắt, lũ lụt và các bệnh truyền nhiễm, ô nhiễm không khí do cháy rừng, nhiều ca sinh non hơn và tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng hơn" - giáo sư Haines cảnh báo.

Ủy ban cũng kêu gọi các chính phủ ngừng tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch, chống lại thông tin sai lệch, tăng cường đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên sức khỏe người dân, thừa nhận biến đổi khí hậu còn là cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần, cải thiện hệ thống y tế phù hợp với tình hình…



