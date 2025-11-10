Kiến nghị kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan dự án cao tốc đi qua Cần Thơ

Ngày 10-11, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về "Các dự án có khó khăn, vướng mắc tại TP Cần Thơ".

Kết luận chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm đối với dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 (đoạn qua TP Cần Thơ) và dự án thành phần 4 (đoạn qua tỉnh Sóc Trăng cũ).

Năng lực quản lý dự án chưa đảm bảo

Tại dự án thành phần 2, chủ đầu tư phê duyệt tiến độ tổng thể nhưng chưa phê duyệt tiến độ theo từng quý, tháng; chưa có biện pháp xử lý theo quy định của hợp đồng đối với các nhà thầu chậm tiến độ.

Việc phối hợp giữa UBND TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp chưa kịp thời, thời gian cung ứng vật liệu chậm, dẫn đến chậm tiến độ chung toàn dự án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua TP Cần Thơ

Số liệu khảo sát nguồn vật liệu xây dựng của tư vấn ở các bước chưa đầy đủ, chỉ đánh giá về trữ lượng, chưa đánh giá công suất khai thác theo quy định, chưa đánh giá tác động khi triển khai đồng loạt các dự án trọng điểm trong khu vực, dẫn đến dự án chỉ sử dụng 1/14 mỏ cát được tư vấn thiết kế báo cáo.

Về năng lực của chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp TP Cần Thơ chưa kiện toàn đầy đủ nhân sự trực tiếp tham gia công tác quản lý thực hiện dự án.

Một số cán bộ của ban chưa có chứng chỉ; có chứng chỉ nhưng đã hết thời hạn hiệu lực, hoặc chứng chỉ chưa phù hợp quy định. Kết luận thanh tra khẳng định năng lực quản lý dự án chưa đảm bảo, có phần ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Nhà thầu tư vấn giám sát chưa huy động đầy đủ nhân sự theo hợp đồng, đặc biệt chưa huy động nhân sự tại vị trí giám sát viên an toàn lao động; một số nhân sự có "chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng" hết hiệu lực nhưng vẫn ký hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

Đối với nhà thầu thi công: Có nhà thầu chưa tập trung nguồn lực để triển khai thi công mặc dù đã sẵn mặt bằng, tiến độ thi công rất chậm.

Tiến độ thi công chậm

Thanh tra dự án thành phần 4, kết luận chỉ ra tiến độ thi công của các gói thầu rất chậm, không đúng theo cam kết tiến độ thi công chi tiết của các gói thầu đã được phê duyệt, đặc biệt là hạng mục đắp nền đường các gói thầu; nguy cơ rất cao không hoàn thành theo tiến độ của hợp đồng và tiến độ theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ (dự án phải hoàn thành vào tháng 7-2026).

Đến tháng 7-2025, tỉ lệ giải ngân của dự án thành phần 4 mới đạt 24,9% kế hoạch năm 2025, dẫn đến ngày 7-8 vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp có văn bản đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương của dự án giảm 1.500 tỉ đồng so với kế hoạch bố trí vốn năm 2025.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND TP Cần Thơ (trước đây) và UBND tỉnh Sóc Trăng (nay đã sáp nhập thành TP Cần Thơ) liên quan đến những hạn chế, khuyết điểm đối với 2 dự án thành phần trên. Đồng thời, chỉ đạo UBND TP Cần Thơ khẩn trương phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, điều phối vật liệu cát từ các mỏ cát khai thác theo cơ chế đặc thù còn dư trữ lượng trên địa bàn các tỉnh lân cận để hỗ trợ, bổ sung cho dự án. Song song đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tổ chức kiểm điểm, xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả để xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hạn chế, khuyết điểm. Trong quá trình kiểm tra, rà soát và thực hiện kết luận thanh tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm, UBND TP Cần Thơ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định.



