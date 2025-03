Kiến nghị tổ chức thi tốt nghiệp THPT sớm

Hà Nội, TP HCM một số địa phương như Nghệ An, Ninh Bình... kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào đầu tháng 6-2025.

Trùng thời điểm sắp xếp bộ máy

Kiến nghị đẩy sớm thời gian thi tốt nghiệp THPT được các địa phương đưa ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố và kết thúc nhiệm vụ cấp huyện.

Trong văn bản đề xuất của mình, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết năm học 2024-2025, Hà Nội có gần 130.000 học sinh xét tốt nghiệp THPT. Đây cũng là năm đầu tiên học sinh THPT dự kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cũng là năm học áp dụng các thông tư liên quan đến tuyển sinh, dạy thêm, học thêm. Với lượng học sinh lớn nhất cả nước, quy mô tổ chức kỳ thi trên phạm vi rộng, do đó để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị Bộ GD-ĐT điều chỉnh lịch thi sớm hơn dự thảo công bố. Ngoài ra, trên cơ sở lịch thi tốt nghiệp THPT 2025, sở sẽ tham mưu cho thành phố điều chỉnh lịch thi và tuyển sinh lớp 10 để bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đề xuất điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào các ngày 8, 9 và 10-6 và đề nghị bộ cho phép điều chỉnh khung thời gian dạy học đối với học sinh cuối cấp để kết thúc chương trình trước ngày 10-5. Theo ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, cả nước chuẩn bị sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, bỏ cấp huyện, vì vậy cần đẩy lịch thi lên sớm hơn để học sinh an tâm và quan trọng là bảo đảm quyền lợi của học sinh, bảo đảm chất lượng học tập. Ông Thành phân tích thêm, học sinh THCS hiện nay thuộc quản lý của cấp huyện, khi đơn vị này kết thúc nhiệm vụ và sáp nhập thì xã hay tỉnh sẽ chăm lo cho học sinh, nhất là công tác chỉ đạo dạy học, ôn tập, tổ chức hội đồng thi lớp 10...? Vì thế, tổ chức thi trước khi sáp nhập cho học sinh yên tâm, bảo đảm không có sự xáo trộn.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết kiến nghị "đẩy" sớm thi tốt nghiệp THPT vì cuối tháng 6 là thời điểm cả nước đang gấp rút thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố và kết thúc nhiệm vụ cấp huyện theo Kết luận 127/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nếu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn này sẽ cập rập, khó chu đáo. Mặt khác, ở thời điểm đầu tháng 6, học sinh cũng đã kết thúc học và ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi, tổ chức thi sớm hơn không ảnh hưởng đến thí sinh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên "thời điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng là thời điểm TP HCM dự kiến tổ chức kỳ thi lớp 10?", ông Minh cho biết kỳ thi lớp 10 là do địa phương tổ chức, có thể chủ động điều chỉnh lịch thi so với dự kiến ban đầu. Trước đó, kỳ thi lớp 10 năm 2025 tại TP HCM được "chốt" vào 2 ngày 6 và 7-6. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến vào ngày 26 và 27-6.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM kiến nghị tổ chức sớm kỳ thi tốt nghiệp THPTẢnh: TẤN THẠNH

Thi tốt nghiệp THPT đồng thời trên toàn quốc

Trước kiến nghị về việc điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT, GS-TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, cho biết Bộ GD-ĐT luôn chuẩn bị các phương án linh hoạt và phụ thuộc vào điều kiện khách quan.

Đây là kỳ thi cấp quốc gia, diễn ra đồng thời tại 63 tỉnh, thành phố nên không có chuyện mỗi địa phương tổ chức ở thời điểm khác nhau. Nếu có dịch chuyển lịch thi dự kiến, sẽ diễn ra đồng thời trên toàn quốc. Công tác chuẩn bị thi đã được phân cấp về địa phương. Việc dịch chuyển lịch thi phải được tính toán kỹ. Bộ GD-ĐT hiện chưa có thông tin về vấn đề này nhưng trên tinh thần chung, nếu phải dịch chuyển, phải ít ảnh hưởng đến toàn hệ thống và trong đó có học sinh.

Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 được Bộ GD-ĐT ban hành, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 26 và 27-6. Theo phương án đã được công bố, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, mỗi thí sinh sẽ thi 4 môn gồm: toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại (ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ). Môn ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút; đề thi gồm 2 phần: đọc hiểu (4 điểm) và viết (6 điểm). Các môn còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó môn toán có thời gian làm bài 90 phút, những môn còn lại có thời gian làm bài 50 phút.

Không ảnh hưởng nhiều đến học sinh Lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục tại TP HCM nhận định việc đẩy thời gian thi tốt nghiệp THPT sớm hơn so với dự kiến không ảnh hưởng nhiều với học sinh. Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), cho biết theo kế hoạch năm học của nhà trường, HS lớp 12 sau khi kết thúc thời gian năm học sẽ có 3 tuần để ôn tập thi tốt nghiệp, sau đó các em có thể ôn thêm tại nhà. Nếu theo đề xuất của Sở GD-ĐT TP HCM và một số tỉnh, thành khác thì trường sẽ chuyển sang phương án 2, tức là ôn liên tục 2 tuần ngay khi kết thúc năm học. Hiệu trưởng một trường THPT tại TP Thủ Đức cho biết thực tế với HS lớp 12, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp các em đã chuẩn bị cả năm học chứ không riêng trong mấy tuần ôn tập. Vì vậy, nếu thời gian thi có sớm hơn cũng sẽ không ảnh hưởng đến HS.