Lao động

Kiến nghị xử lý hình sự tội trốn đóng BHXH đối với Công ty Vinh Thông

MAI CHI

(NLĐO)- Mặc dù đã có phán quyết của tòa án đến nay công ty này vẫn không trả nợ lương và khắc phục nợ BHXH cho người lao động

Ngày 11-10, Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM cho biết đang đề xuất LĐLĐ thành phố (TP) kiến nghị Công an TP xem xét hồ sơ Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vinh Thông (Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, TP HCM) về tội trốn đóng BHXH cho người lao động để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị xử lý hình sự tội trốn đóng BHXH đối với Công ty Vinh Thông - Ảnh 1.

Người lao động bị thiệt thòi quyền lợi khi bị doanh nghiệp nợ gần 20 tỉ đồng tiền lương và BHXH

Bên cạnh đó, kiến nghị Thanh tra TP HCM thanh tra toàn diện về chấp hành pháp luật tại công ty này đề nghị BHXH TP tổ chức kiểm tra để truy thu tiền nợ BHXH. 

Ngoài ra, Trung tâm cũng đề xuất LĐLĐ TP, Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP (Hepza) kiến nghị cơ quan thi hành án dân sự TP có biện pháp thi hành án tại doanh nghiệp này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vinh Thông hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép, người đại diện theo pháp luật là ông Võ Hoàng An. Tổng số lao động cuối tháng 2-2025 là 323 người. Tính đến tháng 2-2025, công ty này nợ lương của người lao động với số tiền hơn 5 tỉ đồng (65% lương tháng 12-2024 và lương tháng 1-2025) và nợ BHXH khoảng 14,6 tỉ đồng.

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, LĐLĐ TP HCM đã chỉ đạo Trung tâm Tư vấn Pháp luật phối hợp cùng Công đoàn Hepza (cũ) hướng dẫn thủ tục hòa giải, khởi kiện, đồng thời tiếp nhận ủy quyền, đại diện người lao động khởi kiện ra tòa.

Kiến nghị xử lý hình sự tội trốn đóng BHXH đối với Công ty Vinh Thông - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, hướng dẫn thủ tục khởi kiện cho công nhân Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vinh Thông

Tính đến hết tháng 3-2025, có 137 người lao động ủy quyền cho Công đoàn khởi kiện đòi gần 3,1 tỉ đồng tiền lương và 4,8 tỉ đồng nợ BHXH, BHYT, BHTN. Sau khi khởi kiện, công ty đã chi trả gần 568 triệu đồng tiền lương cho số lao động này (khoảng 3,5 triệu đồng/người).

Trong tháng 9 vừa qua, Tòa án Nhân dân Khu vực 9- TP HCM đã xét xử và ban hành 19 bản án sơ thẩm và 118 quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại Tòa án. Nội dung các bản án và quyết định nêu rõ Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại- Dịch vụ Vinh Thông có trách nhiệm thanh toán số tiền lương còn thiếu cho 137 người lao động vào các ngày 25-9-2025 (35%), 30-10-2025 (35%) và 30-11-2025 (30%).

Về BHXH, chậm nhất đến ngày 28-2-2026 công ty có trách nhiệm đóng các khoản bảo hiểm theo quy định pháp luật cho 137 người lao động tại cơ quan BHXH có thẩm quyền. Mức đóng và số tiền phải đóng được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH.

Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa thực hiện trách nhiệm theo các phán quyết nêu trên. Hiện công ty này vẫn tổ chức sản xuất với gần 126 lao động. Qua nắm bắt thông tin của Công đoàn, công ty cũng không đóng BHXH cho những người lao động đang làm việc

Công nhân Công ty Vinh Thông khởi kiện đòi gần 20 tỉ đồng nợ lương, BHXH

Công nhân Công ty Vinh Thông khởi kiện đòi gần 20 tỉ đồng nợ lương, BHXH

(NLĐO)- Chủ doanh nghiệp không xuất hiện để giải quyết quyền lợi cho công nhân dù nhiều lần được cơ quan chức năng mời đến làm việc

Diễn biến mới vụ nợ lương tại Công ty TNHH Vinh Thông

(NLĐO) - Công ty đã hoạt động trở lại nhưng không khắc phục nợ lương, BHXH gây bức xúc cho người lao động

VỤ CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VINH THÔNG NỢ LƯƠNG và BHXH: Công đoàn sẽ đại diện người lao động khởi kiện

Công ty này nợ lương và BHXH của người lao động hơn 14,6 tỉ đồng.

