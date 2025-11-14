Kiên quyết không để hình thành điểm nóng về ma túy tại khu vực cảng Hải Phòng

Ngày 14-11, tại Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HITC), đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng), Chi cục Hải quan khu vực III tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống ma túy tại địa bàn quản lý.

Đội kiểm soát hải quan nhận nhiệm vụ tại lễ ra quân

Theo ông Lê Đình Hạnh, Đội trưởng Đội kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan khu vực III, trong thời gian qua, Chi cục Hải quan khu vực III đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá 46 vụ án ma túy, bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ tang vật là 1,94 kg ma túy đá, 17,97 kg ma túy tổng hợp, 8,83 kg heroin, 750 kg ketamine, trên 303 kg cocain và 0,28 kg nước vui…

Để chủ động phòng, chống ma túy, trong thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực III sẽ tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan, xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro về ma túy theo từng tuyến, loại hình; tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần… Lực lượng hải quan cũng tăng cường trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy từ trung ương xuống địa phương; tăng cường công tác giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, cảnh báo cho các doanh nghiệp về thủ đoạn lợi dụng xuất nhập khẩu để cất giấu ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế với hải quan các nước và các tổ chức quốc tế trong kiểm soát ma túy xuyên biên giới.

Tại lễ ra quân, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết để xây dựng Hải Phòng thành "thành phố không ma túy", thành phố bình yên và đáng sống, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 đã ban hành Nghị quyết về "Xây dựng Hải Phòng thành thành phố không ma túy". Nghị quyết nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành và sự tham gia của toàn dân để tiếp tục kiềm chế, chặn đứng, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III, phát biểu tại lễ ra quân

Trong thời gian tới, Hải Phòng phấn đấu 100% các địa phương triển khai kế hoạch xây dựng "địa bàn không ma túy"; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý giáo dục người nghiện và sau cai nghiện; ngăn chặn, triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy, kiên quyết không để hình thành "điểm nóng" về ma túy.

Hải Phòng cũng ứng dụng sáng tạo, có hiệu quả khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số, vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, quản lý người nghiện… nhằm góp phần làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn, địa bàn lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ cuộc sống cho nhân dân.

Ông Trần Văn Quân đề nghị các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng cần rà soát lại quy chế phối hợp để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tạo môi trường lành mạnh cho hoạt động thương mại, đầu tư phát triển.

Cũng tại lễ phát động, ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III, chỉ rõ, lực lượng hải quan cần sử dụng tối đa các trang thiết bị hiện đại được ngành trang cấp như máy soi container, máy soi hành lý, máy phát hiện ma túy, chó nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, bắt giữ có hiệu quả đảm bảo bắt đúng, bắt trúng, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động xuất, nhập khẩu khác. Lực lượng kiểm soát hải quan cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình địa bàn, kiên quyết không để hình thành điểm nóng về ma túy tại khu vực cảng; làm trong sạch địa bàn quản lý.

Diễn tập, sử dụng máy soi container, chó nghiệp vụ, máy phát hiện ma túy cầm tay và một số trang thiết bị chuyên dùng phát hiện, bắt giữ lô hàng container có cất giấu ma túy

Ngay sau lễ phát động, Chi cục Hải quan khu vực III đã diễn tập, sử dụng máy soi container, chó nghiệp vụ, máy phát hiện ma túy cầm tay và một số trang thiết bị chuyên dùng của lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ lô hàng container có cất giấu ma túy.