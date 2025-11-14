Kiên quyết không để hình thành điểm nóng về ma túy tại khu vực cảng Hải Phòng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kiên quyết không để hình thành điểm nóng về ma túy tại khu vực cảng Hải Phòng

Trọng Đức

(NLĐO)- Sẽ sử dụng tối đa các trang thiết bị hiện đại như máy soi container, máy soi hành lý, chó nghiệp vụ... để kịp thời phát hiện, bắt giữ ma túy

Ngày 14-11, tại Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HITC), đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng), Chi cục Hải quan khu vực III tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống ma túy tại địa bàn quản lý.

Kiên quyết phòng chống ma túy tại cảng Hải Phòng để ngăn chặn điểm nóng - Ảnh 1.

Đội kiểm soát hải quan nhận nhiệm vụ tại lễ ra quân

Theo ông Lê Đình Hạnh, Đội trưởng Đội kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan khu vực III, trong thời gian qua, Chi cục Hải quan khu vực III đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá 46 vụ án ma túy, bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ tang vật là 1,94 kg ma túy đá, 17,97 kg ma túy tổng hợp, 8,83 kg heroin, 750 kg ketamine, trên 303 kg cocain và 0,28 kg nước vui…

Để chủ động phòng, chống ma túy, trong thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực III sẽ tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan, xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro về ma túy theo từng tuyến, loại hình; tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần… Lực lượng hải quan cũng tăng cường trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy từ trung ương xuống địa phương; tăng cường công tác giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, cảnh báo cho các doanh nghiệp về thủ đoạn lợi dụng xuất nhập khẩu để cất giấu ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế với hải quan các nước và các tổ chức quốc tế trong kiểm soát ma túy xuyên biên giới.

Tại lễ ra quân, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết để xây dựng Hải Phòng thành "thành phố không ma túy", thành phố bình yên và đáng sống, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 đã ban hành Nghị quyết về "Xây dựng Hải Phòng thành thành phố không ma túy". Nghị quyết nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành và sự tham gia của toàn dân để tiếp tục kiềm chế, chặn đứng, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy.

Kiên quyết phòng chống ma túy tại cảng Hải Phòng để ngăn chặn điểm nóng - Ảnh 2.

Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III, phát biểu tại lễ ra quân

Trong thời gian tới, Hải Phòng phấn đấu 100% các địa phương triển khai kế hoạch xây dựng "địa bàn không ma túy"; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý giáo dục người nghiện và sau cai nghiện; ngăn chặn, triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy, kiên quyết không để hình thành "điểm nóng" về ma túy.

Hải Phòng cũng ứng dụng sáng tạo, có hiệu quả khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số, vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, quản lý người nghiện… nhằm góp phần làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn, địa bàn lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ cuộc sống cho nhân dân.

Ông Trần Văn Quân đề nghị các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng cần rà soát lại quy chế phối hợp để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tạo môi trường lành mạnh cho hoạt động thương mại, đầu tư phát triển.

Cũng tại lễ phát động, ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III, chỉ rõ, lực lượng hải quan cần sử dụng tối đa các trang thiết bị hiện đại được ngành trang cấp như máy soi container, máy soi hành lý, máy phát hiện ma túy, chó nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, bắt giữ có hiệu quả đảm bảo bắt đúng, bắt trúng, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động xuất, nhập khẩu khác. Lực lượng kiểm soát hải quan cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình địa bàn, kiên quyết không để hình thành điểm nóng về ma túy tại khu vực cảng; làm trong sạch địa bàn quản lý.

Kiên quyết không để hình thành điểm nóng về ma túy tại khu vực cảng Hải Phòng - Ảnh 1.

Kiên quyết phòng chống ma túy tại cảng Hải Phòng để ngăn chặn điểm nóng - Ảnh 3.

Diễn tập, sử dụng máy soi container, chó nghiệp vụ, máy phát hiện ma túy cầm tay và một số trang thiết bị chuyên dùng phát hiện, bắt giữ lô hàng container có cất giấu ma túy

Ngay sau lễ phát động, Chi cục Hải quan khu vực III đã diễn tập, sử dụng máy soi container, chó nghiệp vụ, máy phát hiện ma túy cầm tay và một số trang thiết bị chuyên dùng của lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ lô hàng container có cất giấu ma túy.

Tin liên quan

Trao thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo, mua bán người, ma tuý tại Tam Giác Vàng

Trao thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo, mua bán người, ma tuý tại Tam Giác Vàng

(NLĐO) - Với chiến công xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây mua bán người, ma tuý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, ban chuyên án đã được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng.

Xuất hiện loại ma tuý chó nghiệp vụ không thể phát hiện, cần máy soi chiếu hiện đại

(NLĐO) - Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, phương thức, thủ đoạn buôn bán, vận chuyển ma tuý ngày càng tinh vi, địa bàn thay đổi liên tục

Công nghệ soi chiếu container, thiết bị phát hiện ma tuý là "trợ thủ đắc lực" cho hải quan

(NLĐO) - Đó là khẳng định của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ khi nói về các công nghệ được doanh nghiệp giới thiệu tại Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO)

Hải quan phòng, chống ma túy Cảng Hải Phòng máy soi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo