Thời sự

Kiến tạo Cộng đồng số ASEAN đoàn kết, thịnh vượng

D.Ngọc

Ngày 15-1, Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 do Việt Nam đăng cai đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội nghị ADGMIN lần thứ 6, cho biết chủ đề "ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng sang kết nối trí tuệ" của hội nghị năm nay đã nêu bật một bước chuyển mang tính thời đại trong tư duy phát triển số của ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác số toàn diện, thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia thành viên, đồng thời xây dựng một không gian số an toàn, tin cậy và bao trùm. Ông nhấn mạnh vai trò của cơ chế ADGMIN trong việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược của ASEAN về chuyển đổi số thông qua các chương trình, sáng kiến và hợp tác thực chất.

Kiến tạo Cộng đồng số ASEAN đoàn kết, thịnh vượng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6Ảnh: NHẬT BẮC

Tại buổi lễ, ông Amandeep Singh Gill - Phó Tổng Thư ký, Đặc phái viên về công nghệ của Tổng Thư ký Liên hợp quốc - đã thông tin về những xu hướng toàn cầu trong chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Ông cũng đưa ra một số khuyến nghị cho ASEAN trong việc tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận cân bằng, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm công nghệ số đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các nước còn khó khăn để thu hẹp khoảng cách số và cùng phát triển. Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các nước trên cơ sở minh bạch, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, cùng kiến tạo một Cộng đồng số ASEAN đoàn kết, tự cường, thịnh vượng.

Trong khuôn khổ Hội nghị ADGMIN lần thứ 6, Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện liên quan về hợp tác số của ASEAN trong thời gian từ ngày 12 đến 16-1 tại Hà Nội nhằm rà soát tiến độ triển khai các khuôn khổ hợp tác số của ASEAN, thảo luận các ưu tiên, định hướng hợp tác thời gian tới, góp phần thúc đẩy một không gian số ASEAN an toàn, tin cậy, bao trùm và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ số.

