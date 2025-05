Kiến tạo mô hình, không gian hợp tác mới

Việt Nam cam kết tiếp tục là cầu nối tin cậy, thúc đẩy hợp tác sâu rộng, bền vững giữa ASEAN, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Trung Quốc vì một tương lai thịnh vượng chung

Sáng 27-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ hai tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia, cùng lãnh đạo các nước ASEAN và GCC.

Tiếp nối thành công của hội nghị năm 2023 tại thủ đô Riyadh - Ả Rập Saudi, hội nghị lần này hướng tới thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai khu vực, với tầm nhìn chung về phát triển và ổn định.

Các nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, logistics, đầu tư, thương mại, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Lãnh đạo ASEAN và GCC cũng ủng hộ nghiên cứu khả thi về hiệp định thương mại tự do song phương, coi đây là nền tảng liên kết kinh tế dài hạn.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN và GCC có tiềm năng hợp tác lớn, mang tính bổ trợ cao. Thủ tướng kêu gọi hai bên kiến tạo mô hình hợp tác liên khu vực thế hệ mới, trên tinh thần chân thành, thực chất và toàn diện, hướng tới phát triển bền vững, bao trùm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) - Trung Quốc. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng đề xuất sớm thiết lập một thỏa thuận kinh tế chung, linh hoạt, dễ triển khai; đồng thời khuyến khích vai trò của khu vực tư nhân, đặc biệt là các quỹ đầu tư GCC, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

Việt Nam khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác về hạ tầng số, năng lượng xanh, phát triển đô thị thông minh, xây dựng chuỗi Halal chất lượng cao và tăng cường liên kết lao động, đáp ứng nhu cầu thị trường hai bên.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - GCC - Trung Quốc với chủ đề "Tăng cường gắn kết kinh tế vì thịnh vượng chung". Hội nghị nhấn mạnh mối liên kết lâu đời giữa 3 khu vực từ Con đường Tơ lụa đến các hành lang thương mại hiện đại.

Lãnh đạo các nước khẳng định hợp tác 3 bên là trụ cột chiến lược mới trong bối cảnh toàn cầu biến động nhanh, với tổng GDP khoảng 24.870 tỉ USD và dân số hơn 2,1 tỉ người. Các nước cam kết thúc đẩy thương mại, đầu tư, tài chính, mở rộng tiếp cận thị trường, phát triển công nghệ số, AI, năng lượng tái tạo, tăng cường giao lưu nhân dân, giáo dục và du lịch. Hội nghị ghi nhận sự cần thiết của các sáng kiến mới nhằm tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa các khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc 3 động lực kinh tế hàng đầu thế giới - ASEAN, GCC, và Trung Quốc - cùng trao đổi, tăng cường phối hợp, mở ra cơ hội lịch sử để kiến tạo không gian hợp tác chiến lược mới liên khu vực, vì một tương lai thịnh vượng, bao trùm và bền vững.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác 3 bên, Thủ tướng nhấn mạnh cần đặt trọng tâm vào thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng. Thủ tướng đề nghị tận dụng hiệu quả các khuôn khổ sẵn có như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc, thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-GCC, đồng thời nghiên cứu thúc đẩy kết nối liên khu vực thành một cơ chế hợp tác kinh tế 3 bên toàn diện, kể cả khả năng xây dựng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - GCC - Trung Quốc.

Thủ tướng đề xuất ưu tiên các lĩnh vực chiến lược như chuyển đổi số, phát triển năng lượng xanh, kết nối lưới điện, nông nghiệp bền vững, chuỗi cung ứng thực phẩm Halal, đồng thời tăng cường kết nối giữa các trung tâm tài chính lớn trong khu vực, tạo hệ sinh thái tài chính liên khu vực. Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục là cầu nối tin cậy, thúc đẩy hợp tác sâu rộng, bền vững giữa ASEAN, GCC và Trung Quốc vì một tương lai thịnh vượng chung.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao, Tổng Thư ký GCC Jasem Al Budaiwi. Phu nhân Thủ tướng, bà Lê Thị Bích Trân, đã đến thăm Trung tâm Bảo trợ trẻ em Jing Sun ở thủ đô Kuala Lumpur.