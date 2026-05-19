Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho TP Đồng Nai

Tại TP Đồng Nai chiều 18-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phát triển bằng năng suất, công nghệ

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của địa phương, như: quy hoạch và quản lý không gian còn thiếu đồng bộ, thiếu sự liên kết vùng, thiếu tầm nhìn dài hạn; phát triển đô thị còn phân tán; tình trạng điều chỉnh quy hoạch, đầu cơ đất đai, dự án chậm triển khai vẫn còn xảy ra; nguồn lực tài chính còn hạn chế so với nhu cầu đầu tư rất lớn...

Theo TTXVN, kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân TP Đồng Nai. Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã xác định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý càng đứng trước vận hội lớn, thành phố càng phải nhìn thẳng vào những hạn chế, điểm nghẽn để có giải pháp mạnh mẽ, căn cơ, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, TP Đồng Nai cần tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất. Nhanh chóng triển khai nghị quyết bằng các hành động, sản phẩm, kết quả cụ thể; được lượng hóa bằng đề án, dự án, công trình, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Mỗi nghị quyết cần được đặt trong tổng thể lợi thế riêng có của địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng bộ phải thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất. Công tác cán bộ phải lấy sản phẩm, tiến độ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, khả năng xử lý việc khó làm thước đo chủ yếu; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, kiên quyết thay thế cán bộ trì trệ, né tránh trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống. Thành phố phải phát triển bằng năng suất, công nghệ, hàm lượng tri thức, năng lực đổi mới và sức lan tỏa đối với doanh nghiệp trong nước, thay vì dựa nhiều vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Lấy Cảng Hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển, TP Đồng Nai cần sớm xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và vùng phụ cận; phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến kết nối sân bay và hạ tầng liên vùng... Song song đó, cần nâng tầm quy hoạch và siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên, đô thị.

Hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đồng Nai cần phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng sống nhân dân, lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách phát triển. Từ đó, hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống; tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ xã hội, an sinh, môi trường và bản sắc văn hóa.

Với đặc thù là trung tâm công nghiệp lớn, đông công nhân và lao động nhập cư, thành phố cần coi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng và đời sống người lao động là nền tảng thiết yếu của phát triển bền vững. Xây dựng con người Đồng Nai trong thời kỳ mới với tinh thần kỷ luật, sáng tạo, nghĩa tình, hội nhập và khát vọng vươn lên. Các giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng cần được bảo tồn, phát huy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Mô hình mới phải tạo ra chuyển biến thực chất trong quản trị và phục vụ, để xã, phường đủ năng lực, thẩm quyền, dữ liệu và điều kiện xử lý công việc ngay từ cơ sở. TP Đồng Nai cũng cần tập trung chỉ đạo công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Cơ bản đồng tình với các kiến nghị của Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý địa phương cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng đề án, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, làm cơ sở định hướng dài hạn cho thành phố trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo lập quy hoạch tổng thể thành phố theo hướng tích hợp, đồng bộ, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, tính khả thi và tạo nền tảng cho một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu ban hành Thông báo kết luận để các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.

Xây dựng Đồng Nai thành cực tăng trưởng của quốc gia Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, ông Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy - khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các ý kiến tại buổi làm việc, khẩn trương cụ thể hóa, triển khai trong toàn Đảng bộ. Trước mắt, thành phố tập trung khắc phục những hạn chế mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đại biểu đã chỉ ra nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển TP Đồng Nai: "Văn minh - hiện đại - hạnh phúc"; quyết tâm xây dựng thành phố trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; trung tâm kết nối kinh tế, cửa ngõ hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, phát triển năng động, văn minh, hạnh phúc.

Hội tụ nhiều lợi thế Tối 18-5, Đồng Nai tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai tại Quảng trường Long Hưng (phường Long Hưng). Ông Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI, đã công bố nghị quyết của Quốc hội. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao nghị quyết của Quốc hội cho Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn. Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đồng Nai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đồng Nai. Ảnh: NGUYỄN TUẤN Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự kiện công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai đánh dấu bước ngoặt mới, mở ra không gian phát triển mới; là dấu mốc đáng tự hào, sự ghi nhận xứng đáng cho vùng đất giàu truyền thống, ý chí kiên cường. Bên cạnh đó, Huân chương Lao động hạng nhất là phần thưởng xứng đáng cho nhiều thế hệ đã vun đắp, dựng xây Đồng Nai. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, TP Đồng Nai hội tụ nhiều lợi thế hiếm có về lịch sử, văn hóa, kinh tế; là đô thị động lực của khu vực phía Nam. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền TP Đồng Nai phải đặt chuẩn mực cao hơn, phấn đấu xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống, xanh - sạch - đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Trung ương sẽ nghiên cứu chính sách phù hợp để Đồng Nai phát triển xứng đáng hơn. Chặng đường phía trước rộng mở nhưng đòi hỏi thành phố phải nỗ lực lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cam kết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Lãnh đạo TP Đồng Nai cam kết xây dựng thành phố đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm để biến khát vọng thành hiện thực. Cùng ngày, tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người (19.5.1890 - 19.5.2026). Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ. N.Tuấn



