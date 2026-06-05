Hình ảnh lá cờ đỏ thắm tung bay kiêu hãnh giữa biển trời; hình ảnh người lính nghiêm chỉnh làm nhiệm vụ dưới bóng cờ... gợi lên trong lòng mỗi người niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.

Một buổi sáng tháng 10-2021, phóng viên Lê Vĩnh của Báo Người Lao Động nhận tin nhắn từ nhà báo Lê Cường, khi đó là Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Người Lao Động: "Chúc mừng em được đi Nhà giàn DK1 nhé!".

Món quà bất ngờ của cuộc đời

"Tôi phải đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy cả chục lần, tay run run nhắn lại nội dung rằng mình rất xúc động và sẵn sàng" - phóng viên Lê Vĩnh nhớ lại. Anh cho hay được tham gia chuyến công tác trên vùng biển quê hương là điều bản thân thầm mong ước bấy lâu nay. Thật bất ngờ khi mong ước ấy trở thành hiện thực quá sớm, ngoài mong đợi.

Đó là lần Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ 15 nhà giàn DK1 nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022. Tham gia chuyến đi, ngoài nhiệm vụ của một phóng viên, Lê Vĩnh được cơ quan giao thêm công tác rất đặc biệt. Cụ thể là mang những lá cờ từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", nay là một trong bốn hợp phần của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", của Báo Người Lao Động trao tặng tận tay cán bộ, chiến sĩ và ngư dân.

Trong nắng trong mưa, dưới bóng cờ Tổ quốc luôn có các anh chắc tay súng, kiên trung canh giữ biển trời quê hương. Ảnh: LÊ VĨNH

Nam phóng viên kể trên hành trình đến với các Nhà giàn DK1, anh cùng đồng nghiệp thường ghé nhà bếp để chuyện trò, phụ giúp các chiến sĩ chuẩn bị bữa ăn. Khi biết có người từ Báo Người Lao Động, một chiến sĩ thốt lên: "Báo Người Lao Động nổi tiếng với chương trình trao tặng cờ Tổ quốc. Chương trình rất ý nghĩa, các anh em trên tàu cũng thường xuyên theo dõi chương trình này". Lời chia sẻ mộc mạc giữa tiếng sóng vỗ mạn tàu khiến phóng viên rưng rưng niềm tự hào. Bởi anh biết, chương trình của Báo Người Lao Động đã thực sự lan tỏa, được mọi người ghi nhận.

Cuối năm, biển động dữ dội. Con tàu vật lộn với vô vàn cột sóng lớn, việc tiếp cận Nhà giàn trở thành một thử thách khắc nghiệt và khi đón nhận những lá cờ đỏ sao vàng thơm mùi vải mới từ tay đoàn công tác, các chiến sĩ treo lên ngay. Tiếp đó, một buổi lễ chào cờ được tổ chức.

"Đó là một trong những lễ chào cờ thiêng liêng nhất trong cuộc đời mà tôi tham dự. Tôi tin rằng giữa muôn trùng khơi, khi chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên, căng mình trong nắng gió, mỗi người sẽ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước" - phóng viên Lê Vĩnh xúc động.

Trách nhiệm của người làm báo

Với chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", toàn thể đội ngũ Báo Người Lao Động đồng lòng, chung sức thực hiện. Bằng nhiệt huyết trong tim cùng bước chân không mỏi, hàng triệu lá cờ được đưa đến mọi miền đất nước.

Với Ngọc Lý, nữ phóng viên trẻ của Báo Người Lao Động, cô luôn tự hào khi nằm trong số ít phóng viên nữ được cơ quan tin tưởng giao nhiệm vụ mang cờ Tổ quốc tới quân và dân đảo Trường Sa.

Khi đó, tháng 5-2022, Ngọc Lý có mặt trong chuyến đi cùng Đoàn công tác số 9 TP HCM thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Nhiệm vụ của phóng viên bên cạnh cùng đồng nghiệp làm công tác thông tin còn là tham gia trao 5.000 lá cờ Tổ quốc đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên 9 đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Sinh Tồn, Cô Lin, Núi Le B, Tốc Tan A, Thuyền Chài B...

Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: NGỌC LÝ

Đón nhận cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", Trung tá Đinh Cao Toan - Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn - cho hay những lá cờ Tổ quốc mà Báo Người Lao Động trao tặng đối với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vị trung tá khẳng định đây vừa là sự cổ vũ, động viên tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa vừa góp phần khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Ngọc Lý kể tiếp: Tại các điểm đảo đoàn công tác đến thăm, mỗi thành viên trong đoàn đều cảm nhận rõ sự thiêng liêng của cờ Tổ quốc. Hình ảnh lá cờ đỏ thắm tung bay kiêu hãnh giữa biển xanh, hình ảnh người lính hải quân nghiêm chỉnh làm nhiệm vụ dưới bóng cờ… gợi lên trong lòng mỗi người niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.

Nữ phóng viên chia sẻ những lá cờ được nâng niu từ đất liền, vượt sóng đến với đảo xa còn thể hiện trách nhiệm của người làm báo đồng hành với lực lượng vũ trang đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động này, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Lê Vĩnh, với mỗi cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, những món quà như chiếc bánh chưng, nhành mai vàng giúp họ vơi bớt nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết đến xuân về. Còn mỗi lá cờ Tổ quốc được trao đến tận tay lại là lời động viên tinh thần sâu sắc, tiếp thêm động lực để họ vững tâm công tác. Đó cũng là lời nhắc nhớ rằng phía sau họ còn có tình cảm của hàng triệu đồng bào đang hướng về.



