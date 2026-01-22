Kiều hối về TPHCM lập kỷ lục hơn 10,3 tỉ USD

Ngày 22-1, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết trong năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TPHCM đạt hơn 10,34 tỉ USD, tăng 8,3% so với năm 2024. Đây là mức kiều hối kỷ lục chảy về TPHCM trong những năm qua.

Theo số liệu tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, kiều hối về TPHCM năm 2025 được chuyển chủ yếu qua tổ chức kinh tế với doanh số gần 7,43 tỉ USD, chiếm khoảng 71,8% tổng lượng kiều hối, trong khi dòng tiền này qua tổ chức tín dụng đạt gần 2,92 tỉ USD, tương đương 28,2%.

Trong đó, kiều hối từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhất, đạt gần 5,06 tỉ USD và tăng so với năm trước phản ánh sự ổn định của nguồn kiều hối từ các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và các quốc gia Đông Nam Á - nơi tập trung đông lao động Việt Nam làm việc dài hạn.

Dù tốc độ tăng không cao so với các khu vực khác, châu Á vẫn là nền tảng chính, đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu kiều hối nhờ tính ổn định và quy mô lớn.

Kiều hồi về TPHCM lập kỷ lục mới

Đứng thứ hai là khu vực châu Mỹ, với doanh số kiều hối đạt hơn 3,3 tỉ USD, chiếm 31,9% tổng lượng kiều hối. So với cùng kỳ năm trước, kiều hối từ châu Mỹ tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh sự phục hồi thu nhập của cộng đồng người Việt tại Mỹ và Canada, cũng như xu hướng gia tăng chuyển tiền phục vụ đầu tư, tiêu dùng và hỗ trợ gia đình trong nước. Châu Mỹ tiếp tục là khu vực có giá trị kiều hối cao và mức tăng trưởng tương đối ổn định trong nhiều năm trở lại đây.

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, dòng kiều hối tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, khẳng định vai trò là nguồn ngoại tệ quan trọng, góp phần hỗ trợ cân đối cung - cầu ngoại tệ và ổn định thị trường tiền tệ ở TPHCM và cả nước.

"Cơ cấu kiều hối về TPHCM năm 2025 tiếp tục duy trì sự ổn định, trong đó châu Á và châu Mỹ vẫn là hai thị trường chủ lực, chiếm hơn 80% tổng lượng kiều hối. Các thị trường châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần đa dạng hóa nguồn kiều hối, giảm phụ thuộc vào một số khu vực truyền thống" – bà Ngọc Liên nói.

Cũng theo nguồn tin của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, trong năm 2025, kiều hối chuyển về tỉnh Đồng Nai qua các tổ chức tín dụng đạt hơn 181 triệu USD.



