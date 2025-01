Trang Allkpop thông tin, Chan Entertainment, Công ty quản lý của Bae Seul-ki, đã đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi vô cùng đau lòng trước những lời dọa giết gần đây nhắm vào nữ diễn viên Bae Seul-ki và chồng cô ấy. Chúng tôi quyết định tiến hành các biện pháp pháp lý mạnh mẽ để giải quyết vấn đề".

Trong cuộc phỏng vấn với Xports News, nữ diễn viên cho hay không biết gì về các bài đăng ác ý, lời đe dọa giết nhắm vào mình bởi không theo dõi các trạng mạng. Vài ngày trước, cảnh sát đến nhà vợ chồng cô và thông báo về tình hình. Cô vô cùng bàng hoàng.

Vợ chồng Bae Seul-ki bị dọa giết

"Nội dung đủ nghiêm trọng để cảnh sát phải tiến hành can thiệp ngay lập tức. Để đề phòng, tôi thậm chí còn hủy kế hoạch đưa con đi khám bệnh" – Bae Seul-ki thổ lộ.

Cô cho biết lời đe dọa không chỉ nhắm vào vợ chồng cô mà còn cả con nhỏ của họ. Lúc đầu, cô chỉ tức giận nhưng sau khi nghe ý kiến của chồng và công ty quản lý thì nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

"Chúng tôi đã từng phớt lờ những bình luận thù ghét trước đây, hiểu rằng không phải ai cũng thích chúng tôi. Tuy nhiên, lần này, những lời đe dọa rất cực đoan và sự an toàn của chúng tôi bị đe dọa" – nữ diễn viên chia sẻ.

Các bài đăng gốc hiện đã bị xóa nhưng chồng của Bae Seul-ki đã nhận được các báo cáo về chúng nên đã đệ đơn kiện thông qua luật sư. Các biện pháp pháp lý được tiến hành nhằm truy tìm người chịu trách nhiệm các bài đăng dọa giết, bình luận ác ý và không khoan nhượng.

Người hâm mộ ủng hộ gia đình Bae Seul-ki. Nữ diễn viên đã từng tham gia nhiều phim: "Ngôi nhà hạnh phúc", "Bông hoa ước vọng", "School of Youth: The Corruption of Morals", "Tình yêu liều lĩnh"...