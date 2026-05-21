Kim Soo-hyun oan trong bê bối tình ái với đàn em quá cố?

Cảnh sát xác nhận bằng chứng Kim Soo-hyun hẹn hò Kim Sae-ron thời điểm vị thành niên đều là giả mạo

Ngày 21-5, Văn phòng Viện Kiểm sát khu vực trung tâm Seoul xin lệnh bắt giữ Kim Se-ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero với cáo buộc phỉ báng, lan truyền thông tin sai sự thật về tài tử Kim Soo-hyun.

Tài tử Kim Soo-hyun

Kim Se-ui (giữa)

Sau quá trình điều tra, cảnh sát kết luận rằng những video clip tuyên bố trên kênh YouTube Viện Garo Sero về việc Kim Soo-hyun và Kim Sae-ron yêu nhau thời điểm cố minh tinh còn tuổi vị thành niên hay Kim Sae-ron tự tử do phía Kim Soo-hyun gây áp lực đòi nợ là không đúng sự thật. Nguyên nhân Kim Se-ui lan truyền thông tin sai lệch, bôi nhọ, phỉ báng Kim Soo-hyun là vì muốn trục lợi từ YouTube.

Cảnh sát xác định rằng nội dung cuộc trò chuyện trên KakaoTalk mà Kim Se-ui công khai như bằng chứng chống lại Kim Soo-hyun vào tháng 3-2025 và đoạn ghi âm giọng nói của Kim Sae-ron được công bố tháng 5-2025 đều là giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Không chỉ một mình Kim Se-ui mà một luật sư từ phía gia đình Kim Sae-ron cũng bị cơ quan điều tra xin lệnh bắt giữ với tội danh đồng phạm. Cảnh sát cho rằng luật sư này đã cung cấp tài liệu giả mạo cho Kim Se-ui và lan truyền thông tin sai lệch.

Tòa án sẽ xem xét và công bố có ra lệnh bắt giữ Kim Se-ui hay không ở phiên tòa diễn ra ngày 26-5.

Kim Soo-hyun đã mất rất nhiều kể từ khi bê bối tình ái với Kim Sae-ron nổ ra

Trước đó, phía Kim Soo-hyun đã đệ đơn khiếu nại chống lại Kim Se-ui, cho rằng đoạn ghi âm nói trên đã bị "thao túng bằng trí tuệ nhân tạo". Cảnh sát đã yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc phân tích đoạn ghi âm này.

Vào tháng 11 - 2025, cơ quan này kết luận rằng họ không thể xác định liệu đoạn ghi âm có bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo hay không.

Kim Soo-hyun thiệt hại nặng nề vì bê bối

Cố minh tinh Kim Sae-ron

Vụ bê bối của Kim Soo-hyun gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh tài tử này. Anh đã mất nhiều hợp đồng quảng cáo, bị cắt hình ảnh các chương trình truyền hình. Hơn một năm qua, Kim Soo-hyun không xuất hiện công khai.

Đầu năm 2025, Kim Soo-hyun bị cáo buộc hẹn hò với Kim Sae-ron khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên. Ban đầu, anh phủ nhận hoàn toàn tin đồn nhưng sau đó thừa nhận chỉ hẹn hò với cô sau khi cô đã trưởng thành.

Khi tranh cãi vẫn tiếp diễn, anh đã đệ đơn kiện gia đình Kim Sae-ron và một YouTuber đã lan truyền tin đồn này, yêu cầu bồi thường thiệt hại 12 tỉ won.