HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Kim Soo-hyun oan trong bê bối tình ái với đàn em quá cố?

Minh Khuê

(NLĐO) - Cảnh sát xác nhận rằng thông tin Kim Soo-hyun yêu đương khi Kim Sae-ron ở tuổi vị thành niên là không đúng sự thật.

Cảnh sát xác nhận bằng chứng Kim Soo-hyun hẹn hò Kim Sae-ron thời điểm vị thành niên đều là giả mạo

Ngày 21-5, Văn phòng Viện Kiểm sát khu vực trung tâm Seoul xin lệnh bắt giữ Kim Se-ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero với cáo buộc phỉ báng, lan truyền thông tin sai sự thật về tài tử Kim Soo-hyun.

Kim Soo-hyun oan trong bê bối tình ái với đàn em quá cố? - Ảnh 1.

Tài tử Kim Soo-hyun

Kim Soo-hyun oan trong bê bối tình ái với đàn em quá cố? - Ảnh 2.

Kim Se-ui (giữa)

Sau quá trình điều tra, cảnh sát kết luận rằng những video clip tuyên bố trên kênh YouTube Viện Garo Sero về việc Kim Soo-hyun và Kim Sae-ron yêu nhau thời điểm cố minh tinh còn tuổi vị thành niên hay Kim Sae-ron tự tử do phía Kim Soo-hyun gây áp lực đòi nợ là không đúng sự thật. Nguyên nhân Kim Se-ui lan truyền thông tin sai lệch, bôi nhọ, phỉ báng Kim Soo-hyun là vì muốn trục lợi từ YouTube.

Cảnh sát xác định rằng nội dung cuộc trò chuyện trên KakaoTalk mà Kim Se-ui công khai như bằng chứng chống lại Kim Soo-hyun vào tháng 3-2025 và đoạn ghi âm giọng nói của Kim Sae-ron được công bố tháng 5-2025 đều là giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Không chỉ một mình Kim Se-ui mà một luật sư từ phía gia đình Kim Sae-ron cũng bị cơ quan điều tra xin lệnh bắt giữ với tội danh đồng phạm. Cảnh sát cho rằng luật sư này đã cung cấp tài liệu giả mạo cho Kim Se-ui và lan truyền thông tin sai lệch.

Tòa án sẽ xem xét và công bố có ra lệnh bắt giữ Kim Se-ui hay không ở phiên tòa diễn ra ngày 26-5.

Kim Soo-hyun đã mất rất nhiều kể từ khi bê bối tình ái với Kim Sae-ron nổ ra

Trước đó, phía Kim Soo-hyun đã đệ đơn khiếu nại chống lại Kim Se-ui, cho rằng đoạn ghi âm nói trên đã bị "thao túng bằng trí tuệ nhân tạo". Cảnh sát đã yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc phân tích đoạn ghi âm này.

Vào tháng 11 - 2025, cơ quan này kết luận rằng họ không thể xác định liệu đoạn ghi âm có bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo hay không.

Kim Soo-hyun oan trong bê bối tình ái với đàn em quá cố? - Ảnh 3.

Kim Soo-hyun thiệt hại nặng nề vì bê bối

Kim Soo-hyun oan trong bê bối tình ái với đàn em quá cố? - Ảnh 4.

Cố minh tinh Kim Sae-ron

Vụ bê bối của Kim Soo-hyun gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh tài tử này. Anh đã mất nhiều hợp đồng quảng cáo, bị cắt hình ảnh các chương trình truyền hình. Hơn một năm qua, Kim Soo-hyun không xuất hiện công khai.

Đầu năm 2025, Kim Soo-hyun bị cáo buộc hẹn hò với Kim Sae-ron khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên. Ban đầu, anh phủ nhận hoàn toàn tin đồn nhưng sau đó thừa nhận chỉ hẹn hò với cô sau khi cô đã trưởng thành.

Khi tranh cãi vẫn tiếp diễn, anh đã đệ đơn kiện gia đình Kim Sae-ron và một YouTuber đã lan truyền tin đồn này, yêu cầu bồi thường thiệt hại 12 tỉ won.

Tin liên quan

Gia đình Kim Sae-ron kiện Kim Soo-hyun, cáo buộc quan hệ từ 14 tuổi

Gia đình Kim Sae-ron kiện Kim Soo-hyun, cáo buộc quan hệ từ 14 tuổi

(NLĐO) - Gia đình cố minh tinh Kim Sae-ron cung cấp đoạn ghi âm, đệ đơn kiện chống lại Kim Soo-hyun với cáo buộc vi phạm đạo luật phúc lợi trẻ em.

Kim Soo-hyun đối mặt các vụ kiện đòi bồi thường "khủng"

(NLĐO) – Tài tử Kim Soo-hyun đối mặt với các vụ kiện từ các công ty có hợp đồng quảng cáo, yêu cầu bồi thường do bê bối cá nhân anh gây ra.

Phim có Kim Soo-hyun dừng quay vô thời hạn

(NLĐO) - Phim "Knock Off" của Disney+ có sự tham gia của Kim Soo-hyun, đã phải dừng quay vô thời hạn do bê bối kéo dài.

thiệt hại Kim Sae-ron bê bối tình ái Kim Soo-hyun minh oan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo