Thời sự

Kinh doanh quần áo “sida” không rõ nguồn gốc, một công ty bị phạt 70 triệu đồng

Đức Anh

(NLĐO) - Kinh doanh quần áo cũ không rõ nguồn gốc, một doanh nghiệp ở Gia Lai không chỉ bị phạt 70 triệu đồng mà còn bị tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Ngày 3-11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với Công ty TNHH Một thành viên L.T. (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) về hành vi kinh doanh hàng hóa là quần áo đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kinh doanh quần áo “sida” không rõ nguồn gốc, một công ty bị phạt 70 triệu đồng - Ảnh 1.

Kinh doanh quần áo cũ không rõ nguồn gốc, một doanh nghiệp ở Gia Lai không chỉ bị phạt 70 triệu đồng mà còn bị tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Trước đó, ngày 22-10, Đội Quản lý thị trường số 6 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của công ty này tại tổ dân phố 3, phường An Bình.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 bao tải chứa hàng nghìn sản phẩm quần áo may sẵn các loại đã qua sử dụng. Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; trên sản phẩm và tài liệu kèm theo cũng không có căn cứ xác định nơi sản xuất.

Đội Quản lý thị trường số 6 đã tạm giữ toàn bộ số hàng để xác minh, làm rõ vi phạm. Kết quả cho thấy có 4.000 sản phẩm quần áo vi phạm, tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Căn cứ quy định pháp luật, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã xử phạt hành chính doanh nghiệp và tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.

Phát hiện số lượng lớn thuốc chữa tiểu đường, gan thận... không rõ nguồn gốc

Phát hiện số lượng lớn thuốc chữa tiểu đường, gan thận... không rõ nguồn gốc

NLĐO) – Theo ước tính ban đầu, số thuốc trị giá hàng tỉ đồng, gồm nhiều loại đặc trị giá cao dùng cho các bệnh nguy hiểm như tiểu đường, gan, thận

Bắt xe container chở 20 tấn lòng heo, dồi sụn, thịt... không rõ nguồn gốc

(NLĐO)- Kiểm tra đột xuất 1 chiếc xe container, Công an tỉnh Nam Định phát hiện hơn 20 tấn lòng heo, dồi sụn, trứng gà non, thịt... không rõ nguồn gốc

lực lượng chức năng quyết định xử phạt công an tỉnh phòng cảnh sát quản lý thị trường
