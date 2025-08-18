Kinh nghiệm dành cho người mới livestream bán hàng

Anh Tân là Quán quân Vietnam Livestream Idol 2022 với kênh TikTok hơn 100.000 người theo dõi (@mitaminhtan).

Theo anh Tân, trong thời đại số hóa, livestream không chỉ là một xu hướng mà còn trở thành phương thức bán hàng đầy tiềm năng, mang lại giá trị thực tế cho rất nhiều nhà bán hàng. Thế nhưng, với người mới bắt đầu livestream bán hàng, hành trình này không hề dễ dàng.

"Đa số học viên khi đến với khóa học livestream bán hàng đều chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Thậm chí, một số người không tự tin trước ống kính máy quay. Trải qua 2 tuần đào tạo, học viên phải thực hành liên tục thì mới có sự tự tin cũng như kiến thức và kỹ năng để có thể bắt đầu livestream. Để livestream bán hàng hiệu quả, cần một quá trình kiên trì, bền bỉ chứ không phải dễ dàng đạt được trong khoảng thời gian ngắn" - anh Tân nhận xét.

Chẳng hạn, chị Phượng - chủ thương hiệu TP Food - đã có 8 năm kinh nghiệm trong việc bán sỉ đồ ăn vặt tại tỉnh Đồng Tháp và rất thành công. Thế nhưng, khi chuyển qua livestream bán hàng trên TikTok Shop, chị phải mất gần 3 tháng kiên trì mới đạt được gần 1.000 đơn hàng/ngày.

Anh Nguyễn Minh Tân trong một lớp đào tạo livestream bán hàng Ảnh: AN NA

Anh Tân cho rằng với những người mới livestream bán hàng, điều quan trọng không phải là đầu tư hoành tráng hay quá cầu kỳ. Bí quyết nằm ở sự kiên trì và hiểu biết về nền tảng công nghệ. Khi kinh doanh ở bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào, nhất là livestream bán hàng, người bán phải trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về nền tảng; phải biết cách tổ chức và vận hành phiên livestream bán hàng hiệu quả.

"Để bán hàng hiệu quả, cần phải tối ưu rất nhiều thứ, như background livestream, kỹ năng livestream, vận hành TikTok Shop… Người livestream bán hàng cần phải có chiến lược lâu dài để phát triển bền vững, chứ không được nóng vội theo kiểu "ăn xổi ở thì" sẽ khó mang lại hiệu quả" - anh Tân nhận định.

Quán quân Vietnam Livestream Idol 2022 nhấn mạnh người mới livestream bán hàng cần phải kiên trì, bền bỉ, vừa làm vừa học hỏi trong từng phiên. "Livestream bán hàng là một hành trình dài, chỉ những ai bền bỉ mới có thể đạt được thành công" - anh khẳng định.



