Kinh nghiệm hút khách đến quán cà phê, trà sữa

Anh Trần Nhật Vũ, người đồng sáng lập và là Chủ tịch Chuỗi trà sữa Phúc Tea với 9 năm "thực chiến" trong ngành, đã chia sẻ 6 kinh nghiệm.

Thứ nhất, tạo trải nghiệm độc đáo tại cửa hàng. Khách hàng trẻ đến quán không chỉ để uống nước mà còn "mua" trải nghiệm. Vì vậy, quán cần đầu tư không gian chụp ảnh độc đáo, âm nhạc phù hợp với phong cách, có ly đựng hay các món "topping" sáng tạo. Nội dung trên mạng xã hội có thể thu hút khách đến lần đầu nhưng chính trải nghiệm tại quán mới là yếu tố quyết định để họ quay lại.

Thứ hai, nội dung trên mạng xã hội phải gắn với sản phẩm. Nhiều video "gây bão" trên mạng xã hội nhưng lại không liên kết với sản phẩm, khiến người xem chỉ nhớ video mà không nhớ quán. Thay vào đó, nội dung cần xoay quanh những điểm độc đáo thật sự của quán như: công thức pha chế riêng, câu chuyện thương hiệu hoặc các hoạt động cộng đồng.

Thứ ba, quảng cáo có chọn lọc. Thay vì chi tiền quảng cáo tràn lan, quán nên tập trung vào bán kính 3-5 km xung quanh và nhắm đến nhóm khách hàng có thói quen thích chụp ảnh tại các quán. Bên cạnh đó, sử dụng chiến lược "tiếp thị lại" (remarketing) để hiển thị ưu đãi hấp dẫn cho những ai từng xem video hoặc tương tác với fanpage của quán.

Anh Trần Nhật Vũ tại một sự kiện do Báo Người Lao Động tổ chức.Ảnh: TẤN THẠNH

Thứ tư, kết hợp với người có ảnh hưởng (KOL/KOC) ở địa phương. Không cần mời người nổi tiếng toàn quốc, quán có thể hợp tác với các gương mặt có sức ảnh hưởng tại khu vực (như người làm video trên TikTok, người đánh giá món ăn) để tạo hiệu ứng lan tỏa. Khách hàng địa phương thường tin tưởng những người gần gũi với họ, từ đó dễ dàng chuyển đổi thành khách hàng thực tế.

Thứ năm, áp dụng chương trình ưu đãi thông minh. Các chương trình khuyến mãi không chỉ đơn thuần là giảm giá. Quán nên tạo ra các ưu đãi kích thích khách hàng dùng thử, như: "Mua 1 tặng 1 cho khách mới", "Đi 3 người, trả tiền 2" hay "Chụp ảnh tại quán, tặng miễn phí topping". Những chương trình này cần đơn giản, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Thứ sáu, xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành. Việc tạo thẻ thành viên, tích điểm trực tuyến hay thành lập các nhóm khách hàng trên mạng xã hội giúp khuyến khích họ quay lại. Khi khách hàng cảm thấy được trân trọng, họ sẽ trở thành kênh quảng bá hiệu quả nhất cho quán.

Như vậy, nội dung trên mạng xã hội chỉ là bước khởi đầu để thu hút sự chú ý. Chìa khóa để chuyển đổi thành doanh thu bền vững là phải kết hợp chặt chẽ giữa nội dung, trải nghiệm tại quán và chiến lược giữ chân khách hàng lâu dài.



