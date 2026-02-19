Kinh tế bứt phá, thu ngân sách vượt xa kế hoạch

nhưng xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vẫn ghi nhận kết quả ấn tượng trong năm 2025, đặc biệt là bứt tốc trong thu ngân sách và hoàn thiện hạ tầng nông thôn mới nâng cao.

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế năm 2025 của xã Tân Trụ là công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước. Tính đến ngày 15-11-2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 24,511 tỉ đồng, chạm mốc 332,17% so với dự toán. Trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 6,825 tỉ đồng, tương đương 176,31% kế hoạch.

Đây là kết quả của việc triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và duy trì hoạt động ổn định của các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại hoạt động nhộn nhịp cũng đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng, tạo đà cho mảng thương mại - dịch vụ phát triển bền vững.

Lễ thông xe công trình chào mừng Đại hội Đại biểu xã Tân Trụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong bối cảnh giá vật tư đầu vào tăng cao và đầu ra nông sản gặp khó, xã Tân Trụ đã chủ động chuyển hướng sang nông nghiệp chất lượng cao. Sản lượng lúa ước thực hiện cả năm 2025 đạt trên 27.961 tấn, vượt xa kế hoạch 24.200 tấn được giao. Đáng chú ý, tỉ trọng lúa chất lượng cao chiếm ưu thế với hơn 19.000 tấn.

Diện tích thanh long giảm mạnh, chỉ còn 20,4 ha, do giá cả bấp bênh, nhưng địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi hiệu quả hơn. Công tác ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất cũng được thực hiện chủ động, giúp giảm thiểu thiệt hại từ biến đổi khí hậu.

Song song với phát triển kinh tế, các chỉ tiêu về xã hội và môi trường của Tân Trụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, về giáo dục, 100% trường học giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia. Về y tế, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,25%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (95%). Trong năm qua, xã đã giảm được 13 hộ nghèo, tương đương giảm 18,05%. Về môi trường, tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và thu gom rác thải trên các trục lộ chính đạt 100%.

Tuy nhiên, UBND xã cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, quản lý trật tự xây dựng đôi lúc chưa chặt chẽ và tai nạn giao thông tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Năm 2026, xã Tân Trụ đặt mục tiêu tổng quát là phát huy tối đa tiềm năng để tăng trưởng nhanh và bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Địa phương phấn đấu thu ngân sách đạt 96,8 tỉ đồng và nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo lên 79%.

Để đạt được các mục tiêu trên, ông Đặng Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trụ, cho biết xã sẽ tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền "kiến tạo, liêm khiết, hành động và phục vụ". Xã sẽ tăng cường đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công ngay trong năm kế hoạch.

Với những nền tảng vững chắc đã xây dựng trong năm 2025, xã Tân Trụ đang tự tin hướng tới mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới vào năm 2026, mang lại cuộc sống ấm no và hiện đại hơn cho người dân.



