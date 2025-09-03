HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Kinh tế Đà Nẵng: Tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn xa

Bài và ảnh: BÍCH VÂN

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển gắn với tầm nhìn chiến lược quốc gia, khẳng định vai trò trung tâm động lực miền Trung

Thành phố xác định tăng trưởng không chỉ nhằm đạt chỉ tiêu kinh tế, mà còn gắn với bảo vệ môi trường, hài hòa văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo.

Xác định 6 động lực tăng trưởng

Trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII, trình đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố đặt mục tiêu tái cấu trúc kinh tế, hình thành hai không gian phát triển Đông - Tây với 6 lĩnh vực mũi nhọn.

Trong đó, du lịch và dịch vụ chất lượng cao được xác định là lĩnh vực đầu tiên, thành phố hướng đến trở thành điểm đến quốc tế, phát triển y tế và nghỉ dưỡng cao cấp. Cùng với đó là sản phẩm du lịch biển, sinh thái, di sản; Cảng Tiên Sa sẽ chuyển đổi thành cảng du lịch kết nối Hội An - Mỹ Sơn - Cù Lao Chàm - Bà Nà - Sơn Trà. Đến 2030, doanh thu lưu trú, lữ hành, ăn uống đặt mục tiêu tăng 18%-19%/năm.

Ở dịch vụ logistics, dựa trên lợi thế cảng biển, sân bay quốc tế và hệ thống cao tốc, Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm logistics miền Trung - Tây Nguyên. Đến 2030, logistics chiếm khoảng 15% GRDP, tỉ trọng bán lẻ qua kênh hiện đại đạt 65%.

Kinh tế Đà Nẵng: Tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn xa - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đến thăm Trung tâm R&D về Công nghệ cao và Chip bán dẫn FPT tại TP Đà Nẵng

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, thành phố xác định trọng tâm là cơ khí, điện tử, năng lượng tuần hoàn, bền vững. Đà Nẵng đặt tham vọng trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ ô tô, cơ khí đa dụng, liên kết Chu Lai - Dung Quất để hình thành cực tăng trưởng công nghiệp ven biển miền Trung.

Với công nghiệp công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn và năng lượng sạch, được xem là lĩnh vực đột phá, thành phố đặt mục tiêu doanh thu ngành tăng gấp 2-3 lần GRDP. Đà Nẵng sẽ đầu tư mạnh hạ tầng số gồm trạm cáp quang biển quốc tế, trung tâm dữ liệu, khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm; đồng thời thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, hướng đến trung tâm công nghệ cao và bán dẫn khu vực.

Về kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao, thành phố xây dựng trung tâm nghề cá hiện đại gắn với ngư trường Hoàng Sa, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nông nghiệp công nghệ cao sẽ phát triển gắn du lịch sinh thái, OCOP và sản phẩm đặc hữu như sâm Ngọc Linh, quế Trà My để tạo thương hiệu mới.

Đối với phát triển đô thị ven biển và đô thị xanh thông minh, Đà Nẵng định hướng chuỗi đô thị hiện đại, thông minh, mở rộng về phía Nam sông Thu Bồn, tích hợp công nghệ quản trị thông minh, đạt chuẩn quốc tế về môi trường và chất lượng sống.

Trụ cột chiến lược và hạ tầng đồng bộ

Trong định hướng phát triển, Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế được xem là bước đột phá, nơi thử nghiệm chính sách mở và thu hút tập đoàn đa quốc gia. Song song, thành phố ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, coi khoa học - công nghệ và chuyển đổi số là "đột phá quan trọng hàng đầu".

Các dự án trọng điểm bao gồm phòng thí nghiệm vi mạch bán dẫn (Lab-Fab), không gian đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại miền Trung - Tây Nguyên. Chính quyền cũng ban hành chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài công nghệ cao.

Kinh tế Đà Nẵng: Tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn xa - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án vị trí số 5 Khu thương mại tự do Đà Nẵng vừa được khởi động tại xã Bà Nà. Dự án có tính đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế của thành phố

Trong chuyển đổi số, mục tiêu đến 2030 là trở thành hình mẫu cả nước về đô thị thông minh, chính quyền số, xã hội số; hoàn tất tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, triển khai y tế số, giáo dục số, nhà máy thông minh. Kinh tế số dự kiến tăng trưởng bình quân 10%/năm.

Hạ tầng được coi là điều kiện tiên quyết. Thành phố tập trung triển khai cảng Liên Chiểu - cửa ngõ quốc tế miền Trung, mở rộng sân bay công suất 10 triệu khách/năm, khơi thông sông Cổ Cò - Trường Giang, phát triển đường sắt đô thị (LRT, MRT). Các dự án biểu tượng như đô thị trên biển, giao thông ngầm qua sân bay, trung tâm tài chính quốc tế cũng đang được nghiên cứu.

Tại khu vực nông thôn, miền núi, Đà Nẵng chú trọng thu hẹp khoảng cách với đô thị thông qua hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, viễn thông. Các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu gắn du lịch sinh thái, văn hóa bản địa sẽ được ưu tiên để nâng cao đời sống và tạo sản phẩm kinh tế đặc thù.

Trung tâm kết nối xanh

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh, nhiều năm qua Đà Nẵng kiên định mục tiêu trở thành "thành phố sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống", phù hợp Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị và xu thế chuyển đổi xanh toàn cầu.

Thành phố đã triển khai nhiều sáng kiến như Chương trình "Thành phố môi trường", Chiến lược thành phố thông minh, dự án năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính. Để hiện thực hóa tầm nhìn, Đà Nẵng coi tài chính xanh là trụ cột, mong muốn hợp tác với các định chế tài chính quốc tế và khu vực tư nhân nhằm huy động vốn xanh cho giao thông công cộng, năng lượng tái tạo, quản lý chất thải và mở rộng không gian xanh.

Thành phố hướng tới học hỏi kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính quốc tế để xây dựng cơ chế và mô hình phù hợp, trở thành "điểm kết nối tài chính xanh" khu vực. Chính quyền TP Đà Nẵng cũng cam kết duy trì môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, với chính sách ưu tiên rõ ràng cho các dự án xanh. 

Hướng tới thành phố văn hóa, giàu bản sắc

Song hành với kinh tế, Đà Nẵng chú trọng lĩnh vực văn hóa - xã hội. Các di sản thế giới như Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, Ngũ Hành Sơn sẽ được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, nghệ thuật. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% di tích xếp hạng được tu bổ, tôn tạo; đồng thời trở thành trung tâm văn hóa, nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Kinh tế Đà Nẵng: Tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn xa - Ảnh 3.

 

