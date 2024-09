Kinh tế Thái Lan hưởng lợi từ du lịch và xuất khẩu

Nội các này gồm 36 thành viên, trong đó có 12 gương mặt mới. Đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn nắm giữ 17 vị trí trong khi 19 vị trí còn lại được chia cho các đối tác trong liên minh cầm quyền.



Theo tờ The Nation, nhiều nguồn tin dự đoán rằng các chính sách kinh tế của chính phủ mới sẽ dựa trên chính sách của chính quyền người tiền nhiệm Srettha Thavisin, trong đó có việc triển khai ngay kế hoạch phát tiền kỹ thuật số. Theo kế hoạch của chính phủ tiền nhiệm, chương trình sẽ cung cấp khoản tiền 10.000 baht vào ví điện tử của khoảng 50 triệu người trong vòng 6 tháng. Hôm 3-9, bà Paetongtarn cho biết một phần tiền của chương trình sẽ được chi bằng tiền mặt. Nữ thủ tướng này nói thêm rằng chi tiết của kế hoạch vẫn đang được hoàn thiện và sẽ được công bố trong báo cáo chính sách trình lên quốc hội.

Du khách tại chùa Wat Arun ở thủ đô Bangkok - Thái Lan hôm 6-8. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, chương trình kích thích nói trên nhằm thúc đẩy sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế đang bị tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, các nhà kinh tế lo ngại rằng một chương trình kích thích quy mô lớn như thế có thể khiến ngân sách thêm thâm hụt và thúc đẩy lạm phát. Những người chỉ trích thậm chí cho rằng nếu không có nguồn tài chính phù hợp, chương trình có thể làm tình hình tài chính tồi tệ hơn và làm suy yếu sự ổn định kinh tế.

Kinh tế Thái Lan đã tăng trưởng 2,3% trong quý II/2024. Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự báo nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay, so với mức tăng trưởng 1,9% của năm trước. Cũng theo ngân hàng này, dữ liệu kinh tế trong tháng 7 cho thấy sự cải thiện so với tháng trước đó, chủ yếu là nhờ xuất khẩu và du lịch. Cụ thể, lượng khách du lịch nước ngoài là 3,1 triệu, cao hơn mức 2,7 triệu của tháng trước, chi tiêu trung bình của du khách cũng tăng lên. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu hàng hóa (không bao gồm vàng và được điều chỉnh theo mùa) tăng 2,8% so với tháng trước, chủ yếu nhờ các sản phẩm điện tử, nông nghiệp, hóa chất và hóa dầu. Chỉ số sản xuất công nghiệp cũng gia tăng ở một số hạng mục… Tuy nhiên, niềm tin của người tiêu dùng tiếp tục giảm do nỗi lo về chi phí sinh hoạt tăng cao, tăng trưởng kinh tế chậm và bất ổn chính trị. Ngoài ra, tâm lý kinh doanh liên quan đến đầu tư tiếp tục suy giảm, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô, bất động sản và bán lẻ.