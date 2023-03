Viết tiếp hành trình một thập kỷ dựng xây những nhịp cầu vững chắc

Tính đến đầu năm 2023, Quỹ Nam Phương đã xây dựng được 33 dự án cầu trên 10 tỉnh thành với tổng chi phí kinh phí xây dựng hơn 33,3 tỉ đồng. Các dự án của Quỹ Nam Phương đã và đang hỗ trợ gần 40,7 triệu lượt qua lại an toàn cho người dân tại 10 tỉnh thành bao gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, An Giang. Trong đó, Tiền Giang là địa phương có nhiều cầu được xây dựng nhất với 12 dự án.

Quỹ Nam Phương là Quỹ thiện nguyện thành lập bởi học sinh đầu tiên được Bộ Nội vụ Việt Nam cấp phép thành lập vào ngày 19-9-2013 (giấy phép số 1048/QĐ-BNV), hình thành với sứ mệnh thay thế những chiếc cầu cũ kỹ, xuống cấp bằng những chiếc cầu vững chắc, giúp đỡ trẻ em đến trường an toàn, người dân đi lại thuận tiện, giảm thiểu rủi ro. Từ đó, cải thiện tình trạng kinh tế, xã hội tại địa phương.

Suốt thời gian qua, Quỹ Nam Phương luôn trực tiếp đi xuống khảo sát tại các khu vực thuộc Đồng bằng sông Cửu Long nơi có địa hình với hệ thống sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt. Khi mùa mưa lũ đến, mực nước dâng cao tại những nơi vùng sâu, vùng xa khiến nhiều cầu dân sinh xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn, thậm chí nguy hiểm cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Nơi đây có những chiếc cầu xây dựng đã hơn 20 năm với trụ xiêu vẹo, mặt gỗ bị mục và không có lan can; có cầu bể nát mặt cầu bê tông, bị hoen rỉ, trơ lõi sắt ra ngoài. Người dân dùng thân gỗ hoặc quấn tạm dây kẽm xung quanh để gia cố tạm bợ.

Những chiếc cầu xuống cấp tiềm ẩn nhiều hiểm nguy cho các em nhỏ và người dân

Các dự án cầu được thực hiện theo mô hình cộng hưởng, trong đó Quỹ Nam Phương đóng góp 71% tổng giá trị xây dựng, địa phương đối ứng 29% còn lại với nhiều hình thức như đóng góp bằng tiền, công sức lao động, vận chuyển vật liệu. Mô hình cộng hưởng này giúp người dân địa phương có tinh thần trách nhiệm, quý trọng và bảo tồn những cây cầu tốt hơn cho các thế hệ sau.

Những chiếc cầu bê tông chắc chắn được xây dựng bởi Quỹ Nam Phương nối liền đôi bờ

Cùng cộng đồng lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Không dừng ở việc xây dựng những chiếc cầu vững chắc, Quỹ Nam Phương còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "1+1>2" thông qua việc vận động nguồn lực thiện nguyện từ cộng đồng. Mỗi chiếc cầu chính là thành quả từ sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương các cấp, các nhà tài trợ, mạnh thường quân, nhà hảo tâm và các tình nguyện viên cùng sự hỗ trợ của các đơn vị thi công, giám sát.

Đồng hành cùng Quỹ Nam Phương, DatVietVAC Group Holdings với vai trò đơn vị bảo trợ truyền thông đã góp phần tiếp thêm sức mạnh, sự ủng hộ của cộng đồng. Sở hữu vị thế dẫn dắt ngành công nghệ truyền thông giải trí, DatVietVAC luôn là nơi quy tụ và kết nối đông đảo các nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng tham gia đồng hành và nhân rộng những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa của Quỹ Nam Phương, mang tới niềm vui tinh thần cho bà con ở các địa phương.

Các nghệ sĩ nổi tiếng đồng hành cùng chương trình Kiến Tạo Nhịp Cầu

Được đầu tư sản xuất bởi Dong Tay Promotion – thành viên DatVietVAC, chương trình "Kiến tạo nhịp cầu" là một trong số ít các chương trình về thiện nguyện dài tập hiện nay nhận được sự yêu mến, ủng hộ của đông đảo khán giả xem đài và duy trì phát sóng trên các kênh truyền hình giữa cơn bão gameshow, phim ảnh sôi động. Có thể nói, "Kiến tạo nhịp cầu" như cánh tay nối dài giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Quỹ Nam Phương đến gần hơn với công chúng.

Chương trình "Kiến tạo nhịp cầu" mùa 8 lên sóng từ 25/03

Trong mùa 8, thông qua 13 tập phát sóng, chương trình sẽ mang đến câu chuyện về 4 chiếc cầu Khang Phước, Khang Lộc, Khang Vượng và Khang Lợi với những góc nhìn chân thật về cuộc sống của người dân địa phương, nơi giấc mơ chỉ là một cây cầu vững chắc những mong mỏi về một cuộc sống an toàn và thuận tiện… tất cả được chương trình truyền tải và chia sẻ mạnh mẽ.

Đón xem "Kiến tạo nhịp cầu" mùa 8 trên sóng các kênh truyền hình: • Phát sóng lúc 10g00 Thứ Bảy hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 25-3-2023 • Phát sóng lúc 11g30 sáng Chủ Nhật hàng tuần trên VieGIẢI TRÍ, bắt đầu từ ngày 26-3-2023 • Phát sóng lúc 17g30 Chủ Nhật hàng tuần trên Vie Channel - HTV2, bắt đầu từ ngày 26-3-2023 • Hoặc xem lại trên YouTube Nam Phuong Foundation vào Chủ Nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 27-3-2023