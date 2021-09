Hội Lương thực Thực phẩm TP HCM, Hiệp hội Thực phẩm minh bạch, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử, Hiệp hội Nhựa, Hiệp hội Dệt may, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Hiệp hội Da giày - Túi xách, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Hiệp hội Sữa Việt Nam, Hiệp hội Giấy và Bột giấy, Hiệp hội Chè Việt Nam, Hội Dệt may Thêu đan TP HCM, Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP HCM đã cùng ký tên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Trong đơn, các hiệp hội, hội ngành nghề kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến với Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét, giải quyết một số nội dung hỗ trợ. Cụ thể là sửa đổi Quyết định 3089/QĐ-TLĐ ngày 24-8-2021 về việc hỗ trợ tiền ăn cho người lao động tại các doanh nghiệp đã và đang thực hiện “3 tại chỗ”, "1 cung đường 2 điểm đến " và doanh nghiệp ngừng sản xuất.

Chi phí để duy trì "3 tại chỗ" đang là gánh nặng đối với hầu hết doanh nghiệp

Trong đó, nếu doanh nghiệp có trụ sở ở địa điểm không áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 nhưng địa điểm kinh doanh, chi nhánh, nhà xưởng ở các khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 thì vẫn thuộc đối tượng áp dụng của quyết định này.

Các khu vực, địa phương mà Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, UBND các tỉnh/ TP yêu cầu doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến" vẫn thuộc đối tượng áp dụng của quyết định này.

Dừng thu kinh phí Công đoàn và đoàn phí Công đoàn cho doanh nghiệp và người lao động trước mắt đến ngày 30-6-2022 với các điều kiện như quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP về dùng nộp vào quỹ hưu trí và tử tuất, áp dụng đối với doanh nghiệp có 15% lao động trở lên (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn, thỏa thuận nghi không lương) phải tạm thời nghỉ việc thay vì 50% như quy định tại Công văn 2059/TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 28-5-2021.

Cho phép doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn cơ sở được sử dụng quỹ Công đoàn đang để dư tại doanh nghiệp trả chi phí test nhanh, chi phí xét nghiệm cho người lao động, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. Các hiệp hội, hội ngành nghề cũng đề nghị cho đóng Bảo hiểm y tế nhưng tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội từ lúc bị giãn cách vì dịch Covid-19 cho đến 6 tháng sau khi chính quyền tuyên bố kết thúc dịch.