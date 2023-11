Ngày 2-11, tại lễ ra mắt Quỹ đầu tư nhượng quyền Go Global Franchise Fund (GGFF) – quỹ khởi nghiệm đổi mới sáng tạo được thành lập bởi Go Global Holdings, đại diện Go Global Holdings cho biết 3 doanh nghiệp là Phúc Tea, Care With Love và Phở’S vừa chính thức ký kết hợp đồng nhượng quyền tại thị trường Philippines.

Trong đó, Care With Love và Phúc Tea ký hợp đồng nhượng quyền độc quyền (Master Franchise); Phở’S có hợp đồng cụm chi nhánh, bắt đầu với 3 điểm nhưng sẽ nâng cấp thành hợp đồng cho toàn thị trường sau khi vận hành thành công các chi nhánh đầu tiên này.



Phúc Tea là mô hình nhượng quyền trà sữa với nguyên vật liệu trà thuần Việt. Phúc Tea đã kinh doanh tại thị trường Việt Nam 6 năm, hiện có 140 chi nhánh trên toàn quốc, trong đó 80% là chi nhánh nhượng quyền.

Mô hình nhượng quyền trà sữa Phúc Tea đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm

Care With Love là mô hình nhượng quyền dịch vụ chăm sóc mẹ và bé đã có mặt tại thị trường 11 năm, phục vụ hơn 150.000 bà mẹ và bé. Care With Love hiện có 13 chi nhánh, với kế hoạch khai trương 20 chi nhánh đến cuối năm 2023, trong đó 80% là nhượng quyền.

Phở’S là mô hình và thương hiệu do hai anh em Nguyễn Tự Tin - Nguyễn Tiến Hải đồng sáng lập dựa trên nền tảng phở sâm Ngọc Linh của gia đình. Phở’S đang thử nghiệm mô hình phở thuần Việt từ tháng 1-2023 và hoàn thiện nền tảng vận hành. Dù mới thành lập, Phở’S đang đàm phán hợp tác nhượng quyền tại Indonesia, Malaysia sau khi vừa có hợp đồng với đối tác Philippines.

Phúc Tea và Care With Love cũng là 2 trong 5 doanh nghiệp đầu tiên được GGFF đầu tư và góp vốn. 3 doanh nghiệp còn lại gồm Heramo, Run Together Vietnam và Hana Gold.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành GGFF, cho biết GGFF là quỹ đầu tư dành riêng cho các startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành nhượng quyền, cấp phép đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á.

Các nhà đồng sáng lập chính thức công bố ra mắt Quỹ đầu tư nhượng quyền Go Global Franchise Fund (GGFF)

GGFF mở ra cơ hội đầu tư vào các thương hiệu và công ty nhượng quyền cho các nhà đầu tư theo ba hình thức: đầu tư mua chứng chỉ quỹ của GGFF; đầu tư vào một quỹ nhượng quyền cố định do GGFF thành lập và đầu tư mua chứng chỉ quỹ có thể hoán đổi thành cổ phần của các công ty do Go Global Holdings đầu tư, sở hữu.

"Ở các thị trường mà ngành nhượng quyền và cấp phép đã rất phát triển như Bắc Mỹ, Tây Âu và Bắc Á, mô hình quỹ đầu tư này hoạt động hiệu quả" - ông Tuấn Quỳnh nhận xét.

Trong giai đoạn đầu thành lập, GGFF ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Go Global Holdings, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngoài việc đầu tư trực tiếp, GGFF còn cung cấp dịch vụ cho vay tài chính để các doanh nghiệp này mở rộng hệ thống chi nhánh bằng hình thức tự sở hữu song song với việc cấp phép nhượng quyền cho đối tác.