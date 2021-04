Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý I-2021 của UBND tỉnh Quảng Nam, qua 3 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định, tái khởi động hiệu quả nền kinh tế trong trạng trái bình thường mới.



Thống kê cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7.317 tỉ đồng, bằng 38% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 6.060 tỉ đồng, bằng 38% dự toán năm và tăng 49%.

3 tháng, Thaco nộp ngân sách 3.500 tỉ đồng

UBND tỉnh Quảng Nam cho hay thu ngân sách tăng cao chủ yếu do tăng thu ngành ôtô và thủy điện. Cụ thể, Tập đoàn ôtô Trường Hải 3 tháng tổng thu gần 3.500 tỉ đồng, đạt 43% dự toán và tăng gấp đôi so với cùng kỳ; các thủy điện ước khoảng 250 tỉ đồng, tăng 4 lần so cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu 1.229 tỉ đồng, bằng 37% dự toán.

Tổng chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý I là 5.019 tỉ đồng, bằng 25% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên hơn 2.237 tỉ đồng, chi đầu tư phát triển 2.781 tỉ đồng.

Đáng chú ý, một tín hiệu khá lạc quan cho ngành du lịch khi thống kê cho thấy tổng lượt khách lưu trú trong tháng 3 gần 77.000 lượt, tăng 27,3% so với tháng trước.

Tuy đạt được nhiều kết quả bước đầu nhưng UBND tỉnh Quảng Nam nhìn nhận do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn, khối ngành dịch vụ - du lịch phục hồi chậm; giải ngân vốn thấp so với cùng kỳ và chưa đạt yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án; số doanh nghiệp thành lập mới, thu hút đầu tư giảm.

UBND tỉnh Quảng Nam dự báo những tháng tiếp theo, với nhiều hoạt động kích cầu du lịch, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, kỳ vọng ngành du lịch của tỉnh từng bước phục hồi, tình hình thu hút đầu tư được cải thiện, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì và phát triển sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra.