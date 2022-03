Sáng 28-3, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Châu Đốc và đường dẫn vào cầu thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến TP Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.



Cầu Châu Đốc sẽ phá vỡ ngăn cách, tạo kết nối giao thông của các huyện, thị xã cù lao với đất liền

Đây là dự án công trình giao thông cấp 1, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 2.130 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách của trung ương và tỉnh An Giang.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho rằng việc xây dựng công trình cầu Châu Đốc và đường dẫn vào cầu là một trong những cột mốc có dấu ấn quan trọng, phá vỡ thế ngăn cách, tạo kết nối giao thông của các huyện, thị xã cù lao với đất liền, kết nối thông thương cửa khẩu Vĩnh Xương.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho rằng dự án này được thực hiện là một dấu mốc quan trọng của tỉnh.

"Khi cầu Châu Đốc nói riêng và dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng nói chung hoàn thành, sẽ góp phần thông tuyến quốc lộ N1, kết nối theo trục ngang các tỉnh Tây Nam Bộ nằm trên trục hành lang biên giới Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và hoàn thiện hệ thống giao thông liên khu vực trong vùng, phục vụ cho việc bảo vệ quốc phòng an ninh của khu vực.

Đồng thời, còn góp phần mở rộng không gian đô thị của thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới, thu hút khách du lịch đến An Giang, là đòn bẩy trong phát triển kinh tế và mời gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh" – ông Bình nhấn mạnh.

Dự án có tổng chiều dài tuyến 20,96km, điểm đầu tại nút giao với ĐT.954 thuộc phường Long Sơn, thị xã Tân Châu; điểm cuối tại nút giao với QL.91 thuộc phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc.

Trên tuyến xây dựng 3 cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu, gồm: Cầu Châu Đốc với chiều dài cầu 667m; cầu Mương Tri và cầu Thần Nông mỗi cầu dài 33,34m. Dự kiến đến năm 2024, công trình sẽ hoàn thành.