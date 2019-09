Ngày 26-9, ông Masashi Kubo, Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam chính thức gửi văn bản yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Asanzo (Asanzo) thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai theo quy định của pháp luật.



Yêu cầu xin lỗi này, theo Sharp Việt Nam, xuất phát từ việc Asanzo cố tình sử dụng nguồn gốc thương hiệu Sharp để lừa dối người tiêu dùng cũng như làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh tiếng và thương hiệu Sharp.

"Trong trường hợp Asanzo không thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai thì chúng tôi sẽ khởi kiện ra tòa để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật" – Tổng giám đốc Sharp Việt Nam cho biết.



Vụ việc xảy ra khi tại buổi họp báo ngày 17-9 của Asanzo, Tập đoàn này đã công bố đang sở hữu công nghệ Nhật Bản và đang có quan hệ hợp tác với Sharp-Roxy (Hong Kong – SRH) đồng thời công bố thư xác nhận của SRH về mối quan hệ hợp tác này vào ngày 12-9.



Văn bản của Shrap Việt Nam gửi cơ quan hải quan, khẳng định Asanzo cố tình giả chứng cứ hợp tác với Sharp để lừa người tiêu dùng và làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu Sharp

Trước khi có yêu cầu Asanzo xin lỗi, cải chính công khai, ngày 19-9 Sharp Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ thông tin công bố về mối quan hệ hợp tác với Asanzo (trên cơ sở công bố của Asanzo tại buổi họp báo ngày 17-9) đồng thời khẳng định Asanzo đã giả mạo bằng chứng về sự hợp tác.

Theo Shrap Việt Nam, Sharp-Roxy đã công bố việc kết thúc liên doanh với Công ty điện tử Roxy vào ngày 31-10-2016. Theo đó, Tập đoàn Sharp đã mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Điện tử Roxy trong liên doanh Sharp-Roxy, chính thức sở hữu 100% vốn của Sharp _ Roxy. Sau đó, đổi tên công ty từ Sharp-Roxy thành Công ty TNHH Sharp Hong Kong.

"Dựa trên sự thật đó, việc Sharp - Roxy xác nhận theo thư công bố của Asanzo vào ngày 12-9-2019 là không thể xảy ra. Do đó, chúng tôi tin rằng lá thư xác nhận bởi SRH được công bố bởi Asanzo trong buổi họp báo của họ vào ngày 17-9 là giả mạo. Vì thế, nội dung mà Asanzo đưa ra "Sharp-Roxy Hong Kong tuyên bố và khẳng định rằng chúng tôi đang có hợp đồng kinh doanh với Asanzo, bao gồm bán linh kiện điện tử, chuyển giao phần mềm, công nghệ và cách làm cùng với các dịch vụ liên quan. Cho đến bây giờ hợp đồng vẫn đang có hiệu lực" là không đúng sự thật" – Tổng giám đốc Sharp Việt Nam khẳng định và nêu rõ việc giả mạo chứng từ của Asanzo không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu Sharp được xây dựng hơn 107 năm lịch sử bởi Tập đoàn Sharp. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Sau khi Sharp Việt Nam công bố thông cáo nói trên, Asanzo đã có phản hồi, cho rằng "hoàn toàn bất ngờ" và khẳng định những văn bản đã công bố ra công chúng đều nhận được từ phía đối tác.

Cũng cùng ngày 26-9, ông Masashi Kubo đã ký đơn tố cáo Asanzo gửi Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) và Công an TP HCM.

Theo đó, nội dung đơn tố cáo cho rằng "được sự ủy quyền của Tập đoàn Sharp (Nhật Bản), chúng tôi làm đơn này tố cáo hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" của Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo (Asanzo)".



Đơn tố cáo nêu rõ: Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam (Sharp) nhận được thông tin trong buổi họp báo ngày 17-9-2019 của Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo (Asanzo) công bố trước công chúng về việc Asanzo đang sở hữu công nghệ Nhật Bản như các phát ngôn trên truyền thông và Asanzo đang có quan hệ hợp tác với Sharp- Roxy (Hong Kong - SRH).

Tuy nhiên Sharp khẳng định thông tin Asanzo đưa ra là sai sự thật và tài liệu đưa ra là giả mạo, bởi Tập đoàn Sharp trước đây có hợp tác cùng Công ty Điện tử Roxy, tạo thành liên doanh Sharp-Roxy (Hong Kong - SRH). Tuy nhiên gần cuối năm 2016, Tập đoàn Sharp kết thúc việc liên doanh cùng Công ty điện tử Roxy và SRH trở thành công ty con 100% vốn sở hữu bởi Tập đoàn Sharp. Đến ngày 31-10-2016 hoàn thành việc đăng ký thay đổi tên công ty từ Sharp-Roxy (Hong Kong) thành Công ty TNHH Sharp Hong Kong.