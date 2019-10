Theo đó, Asiamoney vinh danh Vietcombank 3 giải thưởng quan trọng gồm: "Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam" (Best Domestic Bank in Vietnam), "Ngân hàng cung cấp dịch vụ tốt nhất Việt Nam dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ" (Best Bank for SMEs in Vietnam) thuộc hạng mục giải thưởng quốc gia và giải "Công ty nổi bật nhất trong ngành Tài chính tại Việt Nam" (Most Outstanding Company in Vietnam - Financial Sector) thuộc hạng mục giải thưởng "Các công ty nổi bật nhất châu Á".



Toàn bộ giải thưởng này được Asiamoney đánh giá trên cở sở kết hợp thông tin do các đơn vị cung cấp, các nghiên cứu về ngân hàng, thị trường vốn và phỏng vấn trực tiếp khách hàng nhằm bình chọn ngân hàng tốt nhất tại mỗi quốc gia dựa trên kết quả hoạt động nổi bật so với các ngân hàng khác, các sản phẩm và dịch vụ mới, ưu việt, thành công trong quản trị rủi ro và khả năng phát triển bền vững trong môi trường kinh tế biến động. Giải thưởng được cân nhắc dựa trên các thế mạnh trên toàn hệ thống và mức độ hoàn thành các mục tiêu chiến lược.



Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank (đứng giữa), nhận giải thưởng của Tạp chí Asiamoney

Ngoài ra, Asiamoney còn tổ chức bình chọn các công ty nổi bật nhất tại châu Á thông qua "Asia’s Outstanding Companies Poll". Kết quả giải thưởng dựa trên hơn 4.000 bình chọn của khách hàng trên 12 thị trường trong khu vực. Giải thưởng nhằm vinh danh các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán có kết quả vượt trội trong các hoạt động tài chính, đội ngũ lãnh đạo xuất sắc và các hoạt động vì cộng đồng.



Với việc nhận 3 giải thưởng từ Asiamoney, Vietcombank tiếp tục khẳng định hiệu quả hoạt động vượt trội toàn diện trên mọi mặt tại thị trường nội địa và không ngừng nỗ lực để vươn ra biển lớn với mục tiêu trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020.

Asiamoney là tạp chí chuyên ngành tài chính thuộc Tập đoàn Euromoney Institutional Investor PLC, xuất bản định kỳ hằng quý, đăng tải các thông tin liên quan tới phân tích thị trường tài chính ngân hàng tại khu vực châu Á. Mỗi ấn phẩm của Asiamoney bao gồm các báo cáo chuyên sâu và các giải thưởng ngân hàng tại châu Á - Thái Bình Dương nhằm đánh giá ngân hàng vượt trội nhất trong các hoạt động cốt lõi của ngân hàng tại mỗi quốc gia.