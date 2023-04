Cụ thể, tại báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2022, Công ty CP Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG) trên 419,51 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng đột biến 346% so với năm 2021 (chỉ đạt 94,2 tỉ đồng).

Trong khi đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Bamboo Capital lại giảm 45,59% so với năm 2021, khi đạt 540,7 tỉ đồng.



Giải trình kết quả này, Bamboo Cappital cho biết tại báo cáo tài chính riêng lẻ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng 346% so với trước chủ yếu là do công ty chuyển sang mô hình tập đoàn nên thu nhập chủ yếu đến từ việc nhận cổ tức từ các công ty thành viên.

Đối với báo cáo hợp nhất báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, lợi nhuận sau thuế 540,7 tỉ đồng, giảm 45,9% so với năm 2021 là do tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều biến động xảy, đồng thời giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thấp đã có tác động tiêu cực đến các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, việc tăng lãi suất cũng làm cho chi phí tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ 2021.

Bamboo đã đầu tư mạnh ngành năng lượng trong những năm vừa qua

Báo cáo tài chính cũng cho thấy Bamboo Capital hiện sở hữu 13 công ty con với tỉ lệ sở hữu cổ phần lớn (từ 50-100% cổ phần); 32 công ty con gián tiếp; 2 công ty liên doanh liên kết kiểm soát trực tiếp và 11 công ty liên doanh liên kết kiểm soát gián tiếp thông qua công ty con với tỉ lệ nắm giữ từ 20-50% cổ phần.