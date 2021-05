Ngày 6-5, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết đang phối hợp với cơ quan công an xác minh việc báo chí phản ánh tình trạng một số cá nhân có đơn cầu cứu cơ quan chức năng khi phát hiện mình "bỗng dưng trở thành giám đốc công ty ma, nợ thuế cả tỉ đồng".

Cơ quan thuế cho biết anh Nguyễn Văn Thức (29 tuổi, quê ở Quảng Bình, hiện tạm trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bỗng dưng thành giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Mai Hương (Công ty Mai Hương), đăng ký nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè (TP HCM).

Cơ quan thuế đang làm rõ vụ việc một cá nhân ở Quảng Bình bỗng dưng trở thành giám đốc doanh nghiệp nợ thuế hơn 1,5 tỉ đồng (Ảnh minh hoạ) - Ảnh: Minh Chiến

Tổng cục Thuế cho hay theo dữ liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM truyền về hệ thống quản lý thuế TMS, từ tháng 2-2017, Công Mai Hương có đăng ký thay đổi thông tin người đại diện pháp luật từ bà Nguyễn Thị Hương sang ông Nguyễn Văn Thức.

Về công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế cho biết, từ tháng 6-2017, Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè đã ban hành thông tin về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký đối với Công ty Mai Hương, đồng thời gửi thông tin đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ Công an quận 7.

Hiện tại Công ty Mai Hương còn nợ tiền thuế với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng (khoản nợ trên phát sinh từ lúc bà Nguyễn Thị Hương còn làm đại diện pháp luật). Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè đã tiến hành cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Gần nhất vào ngày 7-4-2021, Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè đã làm việc với cán bộ phòng an ninh kinh tế Công an TP HCM liên quan đến việc đăng ký và kê khai thuế của Công ty Mai Hương. Đồng thời, Chi cục Thuế cũng đã gửi thư mời đối với ông Nguyễn Văn Thức làm việc về nội dung liên quan đến Công ty Mai Hương.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, anh Nguyễn Văn Thức có đến xin việc tại Công ty Mai Hương năm 2017 và được nhận vào làm việc. Thời điểm đó, công ty này giữ chứng minh thư nhân dân của anh Thức với lý do làm thủ tục thanh toán lương.

Sau khi làm việc khoảng 10 ngày, phía công ty thông báo anh Thức phải nghỉ việc và trả lại giấy tờ tùy thân cho anh Thức. Cuối năm 2020, anh Thức có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nên đến Công an tỉnh Quảng Bình làm hộ chiếu. Sau đó, Công an tỉnh trả lời do anh Thức đang là giám đốc Công ty Mai Hương và doanh nghiệp này đang nợ thuế ở TP HCM hơn 1 tỉ đồng.