Ngày 29-4, Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Tại đại hội, ông Vũ Anh Khoa, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), được bầu làm Chủ tịch HĐQT SCID, nhiệm kỳ 2022 - 2027.



Đại hội cũng đã thông qua các tờ trình, báo cáo 2021 và định hướng 2022, thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính của SCID.

Ra mắt Ban lãnh đạo SCID nhiệm kỳ 2022_2027

Báo cáo cho biết trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng loạt trung tâm thương mại đóng cửa, buộc công ty phải miễn giảm tiền thuê mặt bằng cho các đối tác. Nỗ lực vượt qua khó khăn, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 75,6% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 126,7% so kế hoạch; nộp thuế tăng 47% so với năm 2020.

Theo ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc SCID, trong năm 2022, SCID tiếp tục ưu tiên đầu tư và trực tiếp vận hành hàng loạt trung tâm thương mại lớn mang thương hiệu Sense City tại Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, TP Thủ Đức, Pleiku; các dự án bất động sản thương mại tại TP HCM như dự án An Phú, dự án 253 Điện Biên Phủ, dự án 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP HCM). Ngoài ra, SCID còn cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án cho Saigon Co.op.

Dự báo tăng trưởng kinh tế chung trên đà hồi phục nhưng vẫn đối mặt nhiều nguy cơ do diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, khó lường, SCID đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 ở mức tăng nhẹ so với năm 2021 theo kế hoạch phê duyệt của đại hội cổ đông và lợi nhuận hoàn toàn phân bổ cho dự án phá dỡ xây dựng mới tòa nhà 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa..