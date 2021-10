Ngày 13-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh này tổ chức Chương trình "Khát vọng Đắk Nông" nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và thúc đẩy, thu hút đầu tư.

Phát biểu chào mừng, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt "mục tiêu kép". Nhờ đó, Đắk Nông đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,72%; thu ngân sách đạt khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và kim ngạch xuất khẩu tăng so cùng kỳ; các hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh phát biểu chào mừng Chương trình "Khát vọng Đắk Nông"

Tỉnh Đắk Nông đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, địa phương tập trung cho các nhiệm vụ về tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng. Nổi bật là hỗ trợ, thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa lớn như: Alumin, điện phân nhôm, điện mặt trời, điện gió, phát triển sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án du lịch…

Còn theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, bên cạnh những nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, trong thời gian qua có những lúc, giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp còn chậm trễ, chưa tới nơi, tới chốn, làm phiền lòng doanh nghiệp. Thay mặt chính quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông xin lỗi các doanh nghiệp, mong sự cảm thông và cam kết sẽ không còn tái diễn.

Đánh giá các tiềm năng, lợi thế, ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh tỉnh Đắk Nông có trữ lượng bô-xít chiếm 60% trữ lượng cả nước, đã hình thành chuỗi công nghiệp alumin - luyện nhôm và sau nhôm. Bên cạnh đó, với tổng số giờ nắng cao và bức xạ mặt trời cao, lợi thế lớn để phát triển năng lượng tái tạo như: điện gió, điện mặt trời. Về phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025, tỉnh tập trung nâng cấp các tỉnh lộ, các trục giao thông chính, nâng cấp đường vào Vườn Quốc gia Tà Đùng. Đặc biệt, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch đầu tư tuyến cao tốc xuyên Tây Nguyên.

Chương trình "Khát vọng Đắk Nông" nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến của doanh nhân và thúc đẩy, thu hút đầu tư

Đắk Nông có hơn 40 dân tộc cùng sinh sống, với những di tích lịch sử văn hóa như: cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm tinh xảo, lễ hội truyền thống của người dân tộc bản địa. Thiên nhiên còn ưu ái cho Đắk Nông nhiều thắng cảnh đẹp, hùng vĩ, hệ thống hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á, đã được UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông…

Tại buổi tọa đàm trong Chương trình "Khát vọng Đắk Nông", các đại biểu đã tập trung thảo luận, có 12 ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư chia sẻ, hiến kế liên quan tới các nội dung như: phát triển ngành công nghiệp bô-xít, alumin, nhôm; nguồn năng lượng tái tạo; nông nghiệp công nghệ cao; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kinh nghiệm, định hướng đầu tư phát triển dự án du lịch…

Nhìn thẳng vào thực tế, ông Ngô Thanh Danh cho hay trong những năm qua, mặc dù tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thậm chí sẵn sàng "trải thảm đỏ" nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tình hình thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh vẫn chưa có sự bứt phá. Nguyên nhân về mặt chủ quan là do các sở, ban, ngành, địa phương vẫn chưa có sự phối hợp tốt trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. Những bất cập, hạn chế trong chính sách, vướng mắc đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư đã được nhận diện nhưng thực tế chưa được tháo gỡ kịp thời.

"Với quan điểm nhất quán, tỉnh luôn khẳng định mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tỉnh Đắk Nông luôn sẵn sàng "trải thảm đỏ" mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ khắp nơi đến địa bàn tỉnh làm ăn. Tỉnh luôn trân trọng, sẵn sàng hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những nhà đầu tư thực sự có ý tưởng làm ăn chân chính, lâu dài. Ngược lại, tỉnh cũng kiên quyết từ chối những doanh nghiệp có ý đồ không tốt, làm ăn bất minh, làm méo mó môi trường đầu tư" - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhấn mạnh.