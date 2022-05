Ngày 4-5, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương thông tin, tính từ đầu năm đến hết tháng 4-2022, vốn FDI tiếp tục rót mạnh vào khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn với gần 1,8 tỉ USD, vượt hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, vốn đầu tư trong nước là 9.200 tỉ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.



Lũy kế đến nay, có hơn 3.014 dự án đang đầu tư vào KCN còn hiệu lực, trong đó có 2.340 dự án có vốn FDI, đạt gần 28 tỉ USD.

Nhờ môi trường đầu tư tốt, Bình Dương vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI

Điển hình như Công ty TNHH Nitto Denko Việt Nam (KCN Việt Nam- Singapore I, TP. Thuận An) chuyên sản xuất linh kiện điện tử đã bổ sung tăng vốn thêm 99 triệu USD để sản xuất và gia công các sản phẩm mạch tích hợp; Công ty TNHH May Accasette (KCN Sóng Thần 3, TP Thủ Dầu Một) tăng thêm vốn 14 triệu USD đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu quần áo thời trang và thể thao; Công ty TNHH Sài Gòn Stec (KCN KCN Việt Nam- Singapore II, TP Thủ Dầu Một) đầu tư máy móc sản xuất linh kiện điện tử 718 tỉ đồng; Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam (KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng) đầu tư nhà máy sản xuất sợi 521 tỉ đồng…