Theo đó, 5 doanh nghiệp được trao GCNĐKĐT gồm: Công ty TNHH Công nghiệp New Motion; dự án Trung tâm Logistics ECPVN Bình Dương 2; Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam); Nhà máy sản xuất giấy Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper và Nhà máy sản xuất dao cạo râu của Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương.



Những doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực như: Sản xuất sản phẩm màn hình vô tuyến và màn hình hiển thị; đầu tư xây dựng cho thuê nhà kho, nhà xưởng, văn phòng trong khu công nghiệp để hoạt động; dịch vụ tư vấn quản lý bất động sản; sản xuất sản phẩm xơ tổng hợp polyester; dịch vụ Losgistics. Tổng số 5 dự án có vốn đầu tư là 974,2 triệu USD.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết các dự án được trao GCNĐKĐT hôm nay là minh chứng cụ thể cho sự tin tưởng và cam kết gắn bó lâu dài của các nhà đầu tư nước ngoài đối với tỉnh.

Đây là 5 doanh nghiệp trong được trao GCNĐKĐT đợt I-2021.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Tính từ đầu năm 2021 đến giữa tháng 5, tỉnh đã thu hút 1 tỉ 252 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (bằng 159% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó có 27 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới (bằng 52% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 289 triệu USD (bằng 109% so với cùng kỳ năm 2020).



Từ đầu năm 2021, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 1,163 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (bằng 198% so với cùng kỳ), chiếm 92,9% tổng vốn đầu tư đăng ký toàn tỉnh, bao gồm: 25 dự án mới, 8 dự án điều chỉnh tăng vốn và 16 dự án đăng ký góp vốn, mua cổ phần. Bên ngoài các khu công nghiệp thu hút 88,7 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 7,1% tổng vốn đầu tư đăng ký bao gồm: 2 dự án đăng ký mới, 5 dự án điều chỉnh tăng vốn và 35 dự án đăng ký góp vốn, mua cổ phần.

Lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (sau TP HCM và Hà Nội) với 3.974 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt 36,5 tỉ USD, chiếm khoảng 9% tổng vốn đầu tư cả nước.

Hiện có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Bình Dương.