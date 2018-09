BMW X2 đẹp lung linh, giá hơn 2,1 tỉ đồng

28/09/2018 16:24

BMW X2 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đây là mẫu xe mới nhất và khác biệt nhất trong dòng X. Giá bán BMW X2 công bố là 2,139 tỉ đồng. Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 10, khách hàng mua xe còn được tặng voucher dịch vụ hoặc mua hàng lifestyle lên đến 50 triệu đồng.



Táo bạo và phá cách là mô tả chính xác nhất về BMW X2 ngay từ cái nhìn đầu tiên

Đây là dòng xe thể thao đa dụng cỡ nhỏ (Sports Activity Coupe - SAC) nổi trội hơn tất cả mẫu xe cùng phân khúc trong việc mang đến niềm vui đích thực và cảm giác phấn khích tột đỉnh sau tay lái. Với cá tính nổi bật không thể nhầm lẫn, BMW X2 thu hút người trẻ hướng ngoại, năng động và đề cao giá trị bản thân. Không chỉ dừng lại ở các tính năng thực tế, những người sở hữu BMW X2 còn mong muốn khẳng định lối sống khác biệt thông qua chiếc xe của họ.

Xe có thiết kế khác biệt nhất trong dòng X. Táo bạo và phá cách là mô tả chính xác nhất về BMW X2 ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chiếc xe luôn nổi bật giữa đám đông trong bất kỳ tình huống nào. Ngay cả khi đứng cạnh những người anh em lớn hơn trong gia đình X như: BMW X4 và BMW X6, mẫu xe này vẫn có một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Ngoại thất của BMW X2 là lý giải thuyết phục cho cá tính độc nhất này. Về cơ bản, thiết kế xe là sự kết hợp giữa ngôn ngữ chuyển động và tỉ lệ của một chiếc coupe đi kèm với cấu trúc mạnh mẽ của dòng X. Vẻ ngoài mạnh mẽ, tỉ lệ năng động.

Tỉ lệ trên chiếc BMW X2 mang đến sự năng động và biểu cảm hơn bất kỳ mẫu xe BMW X nào. BMW X2 ngắn hơn và cao hơn 7 cm nhưng lại có cùng chiều dài so với BMW X1. Ngoài ra, chiếc xe còn có phần nhô khung xe ngắn, nóc xe dốc kéo dài kiểu coupe và cửa sổ thanh mảnh.



BMW X2 thu hút người trẻ hướng ngoại, năng động và đề cao giá trị bản thân

Cá thể khác biệt từ BMW, bởi tính độc lập của BMW X2 được khắc hoạ rõ qua nhiều chi tiết mà vẫn không làm mất đi đặc trưng của dòng X. Điển hình là lưới tản nhiệt hình quả thận lật ngược với các đường viền phía dưới rộng hơn phía trên. Đây cũng là lần đầu tiên thiết kế này được áp dụng trên một chiếc xe BMW. Logo BMW được gắn trên cột C đậm chất coupe là một chi tiết làm bật lên tính thể thao cho BMW X2.



Thiết kế ngoại thất đặc trưng. Lưới tản nhiệt hình quả thận luôn là một điểm nhận dạng đặc trưng của BMW. Tuy nhiên, trên BMW X2, đường viền chân đế của lưới tản nhiệt lại rộng hơn so với đỉnh, phía dưới là phần cản trước hình lục giác mang đến một diện mạo đặc biệt, rộng hơn và thể thao hơn cho chiếc xe. Ngoài ra, mặt trước của các thanh lưới tản nhiệt màu đen với độ tương phản và độ bóng cao đi kèm viền chrome càng tôn lên sự mạnh mẽ.

Thiết kế đèn pha củng cố vẻ ngoài thể thao và nổi bật của BMW X2. Cụm đèn kép quen thuộc (bao gồm đèn lái xe ban ngày) kết hợp với đèn sương mù tạo ra gương mặt sáu mắt đặc trưng của gia đình X, giúp chiếc xe được nhận ra ngay lập tức trong mọi hoàn cảnh. Đèn pha bên trong hẹp hơn so với bên ngoài giúp BMW X2 trở nên năng động hơn. Ngoài ra, bề mặt chrome sáng bóng tạo cảm giác sang trọng và chất lượng trong khi thanh chrome ở các cạnh bên ngoài giúp tăng ấn tượng về chiều rộng.

Logo BMW đặt tại cột C, gồm hai điểm đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trên dòng X: cửa sổ thứ 3 Hofmeister Kink và logo BMW. Là một yếu tố không thể tách rời ở cột C, cửa sổ Hofmeister trên chiếc BMW X2 không cắt ngang mà dính liền vào cửa sau giúp tăng tính thể thao của chiếc xe. Logo BMW trên cột C gợi nhớ đến thiết kế của những chiếc BMW coupe cổ điển như 2000 CS và 3.0 CSL khiến chiếc xe thêm phần nổi bật khi xuất hiện trên đường.

Trang thiết bị hiện đại và tinh tế. Nội thất của BMW X2 được pha trộn giữa yếu tố BMW đặc trưng và sự mạnh mẽ của dòng X. Xe được trang bị hiện đại với chất lượng cao cấp nhất. Các bảng điều khiển được trang bị đường viền dập nổi tương phản. Tại giao diện điều khiển trung tâm, những đường viền này được làm từ chất liệu Sensatec.

Ngoài ra, BMW X2 còn có cốp sau dung tích 470 lít phục vụ tối đa nhu cầu sử dụng hằng ngày từ đi mua sắm đến đạp xe leo núi vào cuối tuần. Khoang hành khách cũng rộng rãi hơn nhờ vào thiết kế cửa, túi để đồ lớn và thùng xếp thấp hơn.

Thông số kỹ thuật: BMW X2 sDrive20i M Sport X

Động cơ xăng bốn xi-lanh, hộp số ly hợp kép Steptronic 7 cấp.

Công suất: 1,998 cc.

Đầu ra: 192 mã lực ở mức 5.000 - 6.000 vòng/phút.

Mô-men xoắn: 280 Nm ở 1.350 - 4.600 vòng/phút.

Tăng tốc 0 - 100 km/h: 7,7 giây.

Tốc độ tối đa: 227 km/h.

Tiêu thụ nhiên liệu: 5,9 - 5,5 l/100 km.

Khí thải CO2: 134 - 126 g/km.

BMW Joyfest và BMW Motorrad Day là hai sự kiện nổi tiếng của BMW trên toàn cầu, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng và lái thử những mẫu xe mới nhất từ các thương hiệu BMW, MINI, và BMW Motorrad. Chương trình bao gồm một loạt hoạt động thú vị và trải nghiệm lái thử dành cho khách hàng cùng những người đam mê BMW, MINI, BMW Motorrad từ ngày 28 đến 30-9, với các sự kiến hấp dẫn: Tại BMW Joyfest, nhiều hoạt động hấp dẫn gồm: cơ hội chiêm ngưỡng những mẫu xe mới nhất của BMW và MINI như BMW 7 Series, BMW X2 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, MINI 3 cửa và MINI 5 cửa. Ngoài ra, cơ hội lái thử các mẫu xe mới nhất dưới sự hướng dẫn của chuyên gia hàng đầu từ BMW hứa hẹn mang đến sự phấn khích và niềm vui bất tận cho công chúng trong hai ngày diễn ra chương trình. Nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện cho cả bạn và gia đình, ngoài khu trưng bày xe và phụ kiện, Ban Tổ chức còn mở thêm khu trò chơi cho trẻ em với nhiều hoạt động vui nhộn và hấp dẫn như vẽ tranh, xếp hình, lái xe mô hình… Bên cạnh đó, BMW Motorrad Day cũng tạo ra sân chơi mới cho những người chơi xe mô tô. Tại BMW Motorrad Day, những mẫu xe mô tô mới nhất sẽ được giới thiệu đến công chúng như: BMW S 1000 XR, BMW K 1600 B Grand America với gói option 719 đặc biệt và R Nine T phiên bản Spezial. Đồng thời có chương trình biểu diễn mô tô chuyên nghiệp đỉnh cao "Stunt Show" do chuyên gia biểu diễn hàng đầu Mattie Griffin thực hiện. BMW Motorrad Day sẽ khép lại với buổi trình diễn âm nhạc MAKE LIFE A RIDE với sự góp mặt của những ca sĩ hàng đầu trong và ngoài nước, giúp bạn có những phút giây tuyệt vời cùng hòa vào không khí sôi động và cháy hết mình với âm nhạc.





Sơn Nhung