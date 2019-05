Bộ Công Thương lập 3 đoàn kiểm tra việc điều chỉnh tăng giá điện 8,36%

04/05/2019 10:02

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Quyết định 1114/QĐ-BCT về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20-3 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Theo quyết định này, Bộ Công Thương sẽ thành lập 3 Đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Các nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra việc thực hiện quyết định điều chỉnh giá điện; công tác kinh doanh dịch vụ, giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện trong thời gian qua; tình hình thực hiện công tác tuyên truyền về giá điện và sử dụng điện cho khách hàng sử dụng điện.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu rõ các đối tượng được kiểm tra là các Tổng công ty Điện lực và một số khách hàng sử dụng điện. Quá trình kiểm tra sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 8 đến 10-5 tới đây.

Bộ Công Thương lập 3 đoàn kiểm tra về việc điều chỉnh tăng giá điện

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng phân công lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực làm trưởng đoàn. Thành viên đoàn gồm đại diện các đơn vị như Bộ Tài chính; Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).



Vừa qua, nhiều hộ tiêu dùng phản ánh bất ngờ khi nhận hoá đơn tiền điện tháng 4-2019 tăng đột biến so với tháng 3. EVN sau đó đã có phản hồi và đưa ra nguyên nhân lý giải hóa đơn tiền điện tăng vọt. Theo EVN, tại khu vực miền Nam, Tây Nguyên bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn 37 độ C; khu vực miền Bắc đặc biệt là thủ đô Hà Nội bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết nồm với độ ẩm cao và có ngày đã bắt đầu nắng nóng trên 30°C, do vậy nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cho các thiết bị giải nhiệt, hút ẩm, đặc biệt là máy lạnh tăng cao.

Theo dõi số liệu sản lượng điện tại TP Hà Nội và TP HCM cho thấy trong giai đoạn cuối tháng 3 và đầu tháng 4-2019, việc tiêu thụ điện tại địa bàn tăng tương ứng từ 47 triệu kWh/ngày lên đến gần 58 triệu kWh/ngày.

Ngành điện cũng đưa ra nguyên nhân do điều chỉnh giá bán điện kể từ ngày 20-3 vừa qua. Nếu hộ dùng dưới 50 kWh sẽ tăng hơn 7.000 đồng/tháng, từ 51-100 kWh sẽ tăng hơn 14.000 đồng/tháng, nếu dùng từ 101-200 kWh sẽ tăng hơn 31.000 đồng/tháng.

"Trường hợp khách hàng sử dụng 400 kWh thì số tiền phải trả thêm hơn 77.725 đồng so trước thời điểm chưa tăng giá. Mức giá này sẽ còn tăng 22.600 đồng cho mỗi 100 kWh nếu khách hàng sử dụng nhiều hơn" - EVN nêu.

Liên quan tới vấn đề này, ngày 3-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ, một số bộ ngành vào cuộc tìm hiểu các vấn đề sau khi tăng giá điện, báo cáo trong tháng 6 tới.

Minh Chiến