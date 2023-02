Hiện đang là thời tiết nắng nóng, nhiều người mắc bệnh tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, nhiễm siêu vi, sốt xuất huyết… và nhiều nhất là bị say nắng, do đó Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo: Nắng nóng có thể gây mất nước, say nắng nên cần chủ động chuẩn bị các vật dụng che chắn cần thiết khi phải hoạt động ngoài trời.

Chế độ ăn hợp lý, giàu dinh dưỡng

Dinh dưỡng hợp lý là nền tảng của sức khỏe và trí tuệ. Một bữa ăn cân đối cần có đủ 4 nhóm thực phẩm là nhóm bột đường (chủ yếu từ các loại ngũ cốc), nhóm chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, đỗ...), nhóm chất béo (mỡ động vật, dầu thực vật), nhóm vitamin và khoáng chất (các loại rau, củ, quả...).

"Mọi thực phẩm đều có lợi ích và cả những bất lợi, nhất là khi sử dụng quá nhiều. Do đó nên sử dụng hợp lý và đa dạng các loại thực phẩm trong từng món ăn và từng bữa ăn để có chế độ ăn hợp lý giàu dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe" - chuyên gia của Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ.

Để giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận những thực phẩm và thức uống đầy đủ dưỡng chất, hiện nay nhiều hệ thống phân phối thực phẩm đang đưa ra những mức ưu đãi hợp lý. Nổi bật là hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra thuộc hệ thống Saigon Co.op đang đồng loạt triển khai nhiều chương trình khuyến mãi với giá ưu đãi cho đa dạng loại thực phẩm và thức uống dinh dưỡng diễn ra từ nay đến ngày 22-2.

Nhiều loại trái cây giàu dinh dưỡng được người tiêu dùng ưa chuộng trong mùa nắng nóng

Đa dạng thực phẩm, thức uống có giá ưu đãi

Cụ thể, nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa, gồm sữa tươi tiệt trùng Vinamilk Organic không đường hộp giấy 1L còn 48.000 đồng/hộp, sữa tươi Devondale nguyên chất 1L còn 41.000 đồng/hộp, sữa dinh dưỡng VPmilk Omega không đường/ít đường/có đường 220ml còn 36.800 đồng/6 gói, sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady không đường/có đường/dâu/socola 220ml còn 6.500 đồng/gói, sữa đậu đen óc chó hạnh nhân gói 190ml còn 15.500 đồng/gói, sữa chua Vinamilk/lựu đỏ lốc 4x100g còn 27.000 đồng/lốc, sữa trái cây Kun trái cây/nho/cam/dâu lốc 6x90ml còn 21.000 đồng/lốc, sữa chua uống men sống Probi dứa/có đường/dâu/dưa gang/ít đường/việt quất lốc 5x65ml còn 22.8000 đồng/lốc...

Nhóm thức uống giải khát, tăng lực gồm nước tăng lực Redbull nhập khẩu lon 250ml còn 15.500 đồng/lon, nước tăng lực Warrior dâu/nho lon 325ml còn 9.200 đồng/lon, nước tăng lực Sting dâu pet 6x330ml còn 57.000 đồng/lốc, trà Olong Tea+ Plus 6x320ml còn 38.000 đồng/lốc, trà Olong chanh Tea+ 6x450ml còn 48.000 đồng/lốc, trà Olong Tea+ plus/chanh Tea+ pet 1L còn 14.000 đồng/chai, nước ngọt Pepsi zero calo chanh 6x320ml còn 52.500 đồng/lốc, nước ngọt Coca-Cola lon 235ml còn 6.600 đồng/lon, nước ngọt Coca/Coca không đường/Sprite/Fanta cam/Sarxi pet 6x390ml còn 39.000 đồng/lốc...

Nhóm sản phẩm sữa bột, yến sào và nước ép trái cây gồm sản phẩm dinh dưỡng Grow Plus+ (đỏ) suy dinh dưỡng hộp thiếc 900g còn 402.000 đồng/hộp, thực phẩm dinh dưỡng Pediasure vani 850g còn 670.700 đồng/hộp, sản phẩm dinh dưỡng grlow Plus+ (xanh) tăng cân hộp thiếc 900g còn 261.000 đồng/hộp, nước yến Thiên Hoàng Plus 18% 6x70ml còn 331.500 đồng/hộp, nước yến cao cấp Saigon Alpha 6x70ml còn 351.900 đồng/lốc, nước yến thật không đường Brand’s 6x70ml còn 535.000 đồng/hộp, nước cốt gà Brand’s 670ml còn 177.500 đồng/hộp, nước ép Vfresh Vina nho hộp giasy16 1L còn 43.500 đồng/hộp…

Thêm vào đó, các sản phẩm thực phẩm tươi sống có mức giảm từ 15% - 20% gồm tôm thẻ lớn còn 185.000 đồng/kg, cá trê không đầu còn 62.00 đồng/kg, đầu cá hồi đông lạnh còn 50.000 đồng/kg, thịt heo các loại (Vissan, Nam Phong, Anh Hoàng Thy) giảm 20%, nho đen không hạt Mỹ/Nam Phi/táo Envy Mỹ/xoài keo vàng/thanh long trắng giảm 15%, cải xậy/sà lách giống Mỹ/khổ qua trái giảm 15%... áp dụng từ nay đến ngày 22-2.