Bưởi da xanh, tôm khô, cá khô, mắm, bánh mứt… Bến Tre giá "hạt dẻ" tại TP HCM

Ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết như vậy khi nói về Hội chợ Giới thiệu sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre tại TP HCM sáng 16-1.

Hội chợ diễn ra từ ngày 24 đến 27-1 (tức 19 đến 22 tháng Chạp) do tỉnh Bến Tre phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương và Tập đoàn Central Group tổ chức tại Big C An Lạc – TP HCM.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Bến Tre đưa sản phẩm OCOP lên TP HCM giới thiệu, tìm cơ hội mở rộng thị trường.

Ban tổ chức giới thiệu về Hội chợ OCOP Xuân 2019 tỉnh Bến Tre tại TP HCM sáng 16-1

Hội chợ sẽ gồm các khu: trưng bày 100 gian hàng (54 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP của các huyện/TP và 46 gian hàng của các doanh nghiệp, HTX/tổ hợp tác trong tỉnh), khu giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch của các sở, ngành và doanh nghiệp trong tỉnh cùng khu giới thiệu ẩm thực đặc trưng của tỉnh được bố trí ngay khu vực tiền sảnh Big C An Lạc cho khách tiện tham quan, mua sắm.

"Chúng tôi mang đến TP HCM các sản phẩm OCOP thuộc 6 nhóm: thực phẩm; đồ uống; thảo dược; lưu niệm - nội thất - trang trí; dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng; sản phẩm nông nghiệp, truyền thống khác. Trong đó, tập trung vào nhóm thực phẩm và đồ uống với các đặc sản khô, mắm; sản phẩm từ dừa như mứt dừa, kẹo dừa, sữa dừa, nước cốt dừa, tinh dầu dừa; các loại bánh, kẹo, mứt; trái cây và hoa kiểng, cây giống… Tất cả đều bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và giá rẻ hơn so với giá bán sản phẩm cùng loại trên thị trường TP HCM" – ông Lập cho biết.

Bên cạnh việc giới thiệu quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng TP HCM, các doanh nghiệp, HTX/tổ hợp tác sẽ được kết nối, hướng dẫn đưa hàng hóa vào siêu thị Big C

Chương trình OCOP được khởi xướng đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh từ năm 2013 nhằm phát huy thế mạnh của sản phẩm truyền thống đặc trưng của địa phương trên cơ sở chuyển đổi các nhóm hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang hình thức liên kết tập thể, sản xuất tập trung vào sản phẩm có lợi thế của địa phương.

Big C đã đồng hành cùng OCOP từ những ngày đầu tiên chương trình được khởi xướng. Theo bà Phan Thị Hải Hòa, Giám đốc điều hành khối cửa hàng khu vực miền Nam của Big C, Big C Hạ Long đã kinh doanh các sản phẩm OCOP của Quảng Ninh từ năm 2014, doanh số các sản phẩm này tăng trưởng khoảng 15% hằng năm. Từ tháng 6-2018, sản phẩm OCOP Quảng Ninh (miến dong Bình Liêu, nước mắm Cái Rồng) đã có mặt tại hệ thống 15 siêu thị Big C miền Bắc.

