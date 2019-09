Theo số liệu thống kê, từ tháng 1 đến 30-8, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ, xử lý 799 trường hợp buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, nhập lậu. Thu giữ 1.340.320 gói thuốc lá ngoại (giảm 170.476 gói so cùng kỳ 2018); 31,5 tấn đường cát (giảm 23 tấn so cùng kỳ 2018) và nhiều hàng hóa điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, quần áo...trị giá trị giá khoảng 3 tỉ đồng. Truy cứu trách nhiệm hình sự 40 vụ buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu.