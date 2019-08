Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, ngành điện đặc biệt quan tâm, chuẩn bị nhiều phương án xử lý kịp thời các sự cố nhằm bảo đảm an toàn điện.



Không được chủ quan

Từ đầu năm, Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVN HCMC) đã lập kế hoạch bảo đảm cấp điện an toàn, phòng tránh các tai nạn điện cho người dân trên địa bàn TP trong mùa mưa bão. Hiện các công ty điện lực thành viên, các bộ phận liên quan đang tập trung thực hiện những phương án đã đề ra. Trong đó, đặc biệt khuyến cáo khách hàng và người dân báo ngay thông tin về đường dây nóng 1900.545.454 của EVN HCMC hoặc số điện thoại 114 của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, Cứu hộ Công an TP HCM khi phát hiện có hiện tượng bất thường hoặc mất an toàn về điện để được xử lý ngăn ngừa, khắc phục kịp thời.

Nhân viên của EVN HCMC đang kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc EVN HCMC, lưu ý theo quy định của Luật Điện lực, các tổ chức, cá nhân sử dụng điện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống điện của mình, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố, tai nạn về điện. Vì vậy, người dân cần hết sức chú ý đến an toàn điện, nhất là trong mùa mưa bão. Cụ thể, nên cúp cầu dao điện bởi nếu khu vực trong nhà bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt sàn (tạt, dột), ướt ổ cắm điện và ướt thiết bị điện gia dụng có thể dẫn đến nguy cơ chạm, chập điện cục bộ, có khả năng gây điện giật hoặc gây cháy.

Bên cạnh đó, nên bố trí chỗ lắp đặt đường dây dẫn điện, ổ cắm điện, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mức nước thường ngập lụt, ẩm ướt; lắp thiết bị đóng, cắt có tính năng chống rò điện phù hợp (ELCB); nên cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời (các bảng hiệu, bảng quảng cáo…) khi trời mưa to, gió lớn.

Tăng cường rà soát, khắc phục sự cố kịp thời

EVN HCMC luôn ưu tiên cho công tác an toàn lưới điện nên luôn quan tâm đầu tư, cải tạo theo hướng hiện đại và bảo đảm an toàn cho cung ứng, sử dụng điện: thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa lưới điện kịp thời; các khiếm khuyết (nếu có) được phát hiện đều được tổ chức xử lý kịp thời. Trước khi vào mùa mưa, tổng công ty đã cho tăng cường kiểm tra, rà soát, nhất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng thời tiết cực đoan (mưa, bão, ngập, úng…) và đã xử lý khắc phục xong. Cùng với đó là hiện đại hóa và ngầm hóa lưới điện khu vực nội thành, góp phần nâng cao chất lượng an toàn điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tối đa tác động từ các yếu tố bên ngoài cũng như ảnh hưởng của thời tiết.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, trước mùa mưa bão, ngành điện đã tổ chức rà soát các vị trí, bản đồ ngập năm 2018 và tình hình thực tế năm 2019 tại địa bàn các đơn vị điện lực quản lý để có giải pháp tập trung xử lý, theo dõi, ngăn ngừa và ứng phó kịp thời trong năm 2019. Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ mùa mưa bão kết hợp với tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ có thể xảy ra về an toàn điện, giải pháp phòng tránh đến người dân.