Xúc tiến chuẩn chung về thực phẩm

Cách đây 3 năm, Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam đã đề xuất một chứng chỉ an toàn thực phẩm cho toàn cộng đồng ASEAN, giúp chuẩn hóa chất lượng thực phẩm sản xuất và cung ứng từ các nước trong khu vực cho thị trường thế giới. Để đạt được chứng chỉ của ASEAN, các sản phẩm trong khu vực phải đáp ứng được những tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm của từng quốc gia trong khối và tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường chủ lực. Malaysia đã khởi động đề xuất trên với việc khánh thành một trung tâm thẩm định trung lập về an toàn vệ sinh thực phẩm cho cả ASEAN tại Kuala Lumpur.

Trong lĩnh vực thực phẩm, theo tờ FoodNavigator-Asia, các công ty chế biến thực phẩm và chuyên gia hàn lâm đã cùng nhau làm việc nhằm chuẩn hóa hệ thống chất lượng cho ngành chế biến thực phẩm trong khu vực. Tờ báo này dẫn lời bà Anadi Nitithamyong, trợ lý giáo sư kiêm Phó Giám đốc Phòng Đào tạo tại Viện Dinh dưỡng thuộc Đại học Mahidol University, có 4 hoạt động nghiên cứu chính trong công tác hài hòa tiêu chuẩn thực phẩm tại ASEAN, được dẫn dắt bởi 4 quốc gia tương ứng, bao gồm: Đạt được sự minh bạch trong hệ thống quy định (Thái Lan), xác định các lĩnh vực cụ thể cho thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (Indonesia), nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật (Philippines) và nâng cao tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (Malaysia). Tuy nhiên, mặc cho những mục tiêu đã đề ra, chưa có hệ thống quy định vững chắc nào thực sự được áp dụng bởi toàn thể ASEAN.