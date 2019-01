Cần Thơ: Cận Tết, phát hiện chả cá có hàn the, dưa cải chứa chất vàng ô

31/01/2019 08:32





Ngày 31-1, thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Cần Thơ, từ đầu năm 2019 đến nay, Cục cùng các quận, huyện đã phối hợp kiểm tra 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các điểm buôn bán tại 7 chợ trên địa bàn. Kết quả đã xử phạt 9 cơ sở vi phạm với số tiền gần 30 triệu đồng. Đoàn kiểm tra còn phát hiện 3 điểm bán chả cá và 1 điểm bán chả chay dương tính với hàn the. Những trường hợp này đều bị buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm tại chỗ.

Một điểm bán chả cá chứa hàn the bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Kiều Chinh

Vào ngày 5-1, Đội QLTT số 9 phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP Cần Thơ kiểm tra lò sản xuất dưa cải Cô Tân (khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt) do bà Nguyễn T.T làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở bà T. đang chế biến hơn 2 tấn dưa cải có sử dụng 2 loại bột màu cam và màu vàng không nhãn mác với khối lượng 50 gram mỗi loại, nhưng không xuất trình được hóa đơn.

Đội QLTT số 9 đã lấy mẫu dưa cải đem đi kiểm nghiệm. Kết quả, toàn bộ số dưa cải trên đều có sử dụng chất Auramine O (còn gọi là vàng ô) với hàm lượng 1,1 mg/kg. Sau đó, Cục QLTT TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T. 45 triệu đồng về hành vi sử dụng hóa chất ngoài danh mục cho phép trong chế biến thực phẩm. Đồng thời, buộc bà T. tiêu hủy toàn bộ số dưa cải vi phạm cùng số hóa chất bị phát hiện. Cùng với đó, đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm của cơ sở trong 2 tháng.

Ca Linh