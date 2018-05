CEO Vietnam Airlines: Không phải cứ giá dầu tăng là tăng giá vé máy bay

10/05/2018 14:58

Năm 2018, Vietnam Airlines dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 8%

Trả lời câu hỏi của cổ đông về ảnh hưởng của xu thế tăng giá dầu thế giới đối với doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp năm 2018, hãng có phải tăng giá vé máy bay hay không, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) Dương Trí Thành khẳng định tăng giá vé máy bay phải tính đến khả năng có đáp ứng sức mua của thị trường hay không. Đã có bài học từ một số hãng hàng không châu Á, khi Chính phủ cho phép áp dụng chính sách phụ thu giá xăng dầu, lượng khách dài hạn đã mua vé không bị ảnh hưởng nhưng các đối tượng khách khác bị giảm đi bởi họ phải cân nhắc đến kế hoạch đi lại. Kết quả là sức mua giảm, hãng hàng không dư thừa máy bay phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh. "Không ai nghĩ tăng giá dầu thì phải tăng giá vé mà phải đặt câu hỏi điều chỉnh giá có đáp ứng được sức mua của thị trường hay không", ông Thành nói.

HĐQT Vietnam Airlines dự kiến năm 2018, chi phí sản xuất sẽ tăng tối thiểu 2.200 tỉ đồng do tác động tăng giá dầu thế giới. Riêng quý I/2018, giá nhiên liệu bay đang giao dịch ở mức 80 USD/thùng, cao hơn 9,6% so với kế hoạch của Vietnam Airlines và dự kiến giá nhiên liệu cả năm sẽ tăng khoảng 15%-20% so với năm 2017. Đây là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của hãng trong năm nay.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu năm 2018 vận chuyển khoảng 24,3 triệu lượt khách và 350.900 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 10,9% và 8,2% so với kết quả thực hiện của năm 2017. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 97.073 tỉ đồng, tăng 13,2% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 2.421 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.917 tỉ đồng.

Tổng công ty tiếp tục thực hiện chiến lược thương hiệu kép với dải sản phẩm từ cao cấp đến giá rẻ để bổ trợ cho nhau. Trong đó, Vietnam Airlines tập trung khai thác ở thị phần khách chi trả cao, Jetstar Pacific khai thác thị phần khách giá rẻ và Vasco chủ yếu thực hiện nhiệm vụ bay chính trị, đáp ứng nhu cầu của người dân trên các đường bay địa phương vì mục tiêu kinh tế, quốc phòng.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua chủ trương chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Vietnam Airlines sang niêm yết trên sàn HoSE trong năm 2018. Thời điểm thực hiện các thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu được ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.



